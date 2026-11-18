У медзакладі розпочали службову перевірку

У реанімаційному відділенні Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні медики прив’язували до ліжка 9-річну пацієнтку з інвалідністю. Про це заявила матір дівчинки, тернополянка Ірина Саверіна. Жінка також повідомила, що донька мала рани на нозі та втратила кілька кілограмів ваги. Керівництво лікарні розпочало службове розслідування.

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Як розповіла матір дівчинки в коментарі телеканалу «Тернопіль1», 16 жовтня її доньку госпіталізували через погіршення здоров’я. Дитина мала нудоту та блювала.

«У неї зі шлунку виділялася речовина, схожа на кавову гущу. Приїхала “швидка” й одразу нас госпіталізували до паліативного відділення», – розповіла Ірина Саверіна.

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Згодом 9-річну Мілену Саверіну перевели до реанімації. За словами матері, дитину тривалий час тримали прив’язаною до ліжка за допомогою чоловічих краваток, щоб дівчинка не рухалася. Водночас жінці заборонили постійно бути біля доньки.

«Дитина весь цей час була прив’язана. На моє зауваження лікар пояснив, що вона не спокійна, а їм треба робити різні маніпуляції. Я зрозуміла, що її прив’язують лише на час цих маніпуляцій. Я не знала, що вона прив’язана в одному положені 24 години», – додала жінка.

Вона також зазначила, що молодший медичний персонал вводив її доньці ліки не за розкладом. Після переведення назад до паліативного відділення мати помітила на тілі дитини гематоми та відкриту рану на нозі. Окрім того, дівчинка втратила вагу.

Скрин з відеосюжету «Тернопіль1»

«Як в реанімації дитина висохла до критичної ваги? Ми йшли в лікарню й мали 16 кілограмів, а вийшли з 13 кілограмами. А рана відкрита на нозі? Там і кров виходила, і вже гній виходив з рани», – зазначила мама дівчинки.

3 листопада тернополянка звернулася зі скаргою до директора лікарні, а 10 листопада написала заяву в Департамент охорони здоров’я Тернопільської ОВА. Станом на 17 листопада відповіді на жодну із заяв жінка так і не отримала.

Директор Тернопільської обласної дитячої лікарні Володимир Семерез повідомив журналістам, що у медзакладі проведуть службове розслідування. Більше деталей він наразі не надав. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що 19 листопада в лікарні мають зібрати консиліум щодо цього випадку, під час якого з’ясовуватимуть обставини інциденту.