Так виглядатиме нове паліативне відділення після завершення реконструкції будівлі ( візуалізація)

На вул. Мушака, 54, де раніше було терапевтичне відділення 4-ї міської лікарні, відкриють нове паліативне відділення. Проєкт реалізовують в межах міжнародного фінансування. На його реалізацію з грантовий грошей виділяють майже 2 млн євро. Підрядник уже приступив до виконання робіт. Переможцем торгів стала компанія «Вельт Капітал», повідомила ZAXID.NET заступниця директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Христина Процак.

Головним партнером проєкту «Розвиток паліативної, геріатричної та терапевтичної допомоги, а також підвищення якості надання медичних послуг онкохворим у лікарнях Львова, Тернополя та Кросно» є Друге медичне об’єднання Львова. У рамках цього великого інфраструктурного проєкту буде створено сучасне стаціонарне відділення паліативної допомоги та безбар’єрного простору для маломобільних груп населення прилеглої території.

Такий вигляд має будівля зараз

«За рекомендаціями ВООЗ, на 100 тис. населення потрібно 10 паліативних ліжок. Для Львівської територіальної громади необхідно не менше 100-120 ліжок, а зараз маємо 65 ліжок. Створене відділення дасть можливість отримати послугу зі стаціонарної паліативної допомоги ще майже 500 пацієнтам у рік. Будівля буде безбар’єрною та доступною за сучасними умовами», – каже керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

За словами генерального директора Другого медичного об’єднання Львова Андрія Миськіва, у паліативному відділенні функціонуватиме укриття, зал абілітації, навчальні зали для медичного персоналу. Проєкт також передбачає створення освітньої програми з підготовки фахівців з паліативної та геріатричної допомоги та програми обміну досвідом з реабілітації відповідних пацієнтів. Реконструкцію планують завершити до кінця 2026 року.

До слова, раніше у цій будівлі було терапевтичне відділення 4-ї міської лікарні. Останні 8 років приміщення не функціонувало. Роботи на цьому об’єкті коштом міста розпочали ще до 2019 року. Та через війну реалізацію проєкту призупинили. Загалом тут провели заміну інженерних мереж, частково внутрішні роботи, заміну даху, гідроізоляцію, облаштовали ліфтову шахту.

Після завершення реконструкції будівля буде повністю доступною для осіб з інвалідністю, тут функціонуватимуть два ліфти, передбачено якісне велике нове укриття на понад 120 осіб, до якого буде збудовано спеціальний місток-перехід. Благоустрій території передбачає облаштування зелених зон, паркувальних місць, підйомника тощо.

Загалом сума гранту – 3,42 млн євро, з них близько 2 млн євро отримало Друге медичне об’єднання Львова.