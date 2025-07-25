Через приймальне відділення онкоцентру щороку проходить понад 15 тис. пацієнтів

У Львівському онкоцентрі після ремонту запрацювало два відділення – приймальне і відновного лікування та реабілітації. На ремонт витратили понад 22 млн грн, з них понад 11 млн грн скерували з обласного бюджету, ще понад 10 млн – внесок самого закладу, повідомив 25 липня голова ЛОДА Максим Козицький.

У відділенні відновного лікування та реабілітації пацієнти, які перенесли операції, хіміо- чи променеву терапію, зможуть відновити функції тіла, впоратися з болем, страхом і заново навчитися повноцінно жити. Команда фахівців – психологи, логопеди, ерготерапевти, спеціалісти з лімфадеми – працює міждисциплінарно. Усі методики відповідають міжнародним стандартам. Простір – безбар’єрний, доступний і продуманий до дрібниць.

В онкоцентрі додали, що за перше півріччя 2025 року реабілітаційну допомогу отримали вже понад 100 пацієнтів, і цей показник лише зростатиме.

«Ми створили не просто нові стіни. Ми створили простір, у якому пацієнт не почувається сам на сам з хворобою. Тут є фахівці, які не тільки лікують, а й підтримують. Тут продумано все – від логістики до психологічного комфорту», – каже генеральний директор онкоцентру Олег Дуда.

У медзакладі також завершили модернізацію приймального відділення, через яке щороку проходить понад 15 тисяч пацієнтів. Відтепер тут є сучасне обладнання: функціональне ліжко з вагами, апарат ШВЛ, дефібрилятор, автоматичний дозатор препаратів, консоль для медичних газів тощо.

Загальна вартість проєкту перевищує 22 млн грн. З них понад 11 млн грн скерували з обласного бюджету, ще понад 10 млн – внесок самого закладу. Окремо закупили обладнання майже на 3 млн грн. Загалом за останні три роки Львівський онкоцентр отримав понад 253 млн грн підтримки з обласного бюджету.

Цього року в онкоцентрі планують ще відкрили радіологічний хаб, запустити в роботу лінійні прискорювачі, реалізували масштабну програму з оновлення обладнання та реконструкції.