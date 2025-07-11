Судинні хірурги Тарас Кобза (зліва) і Василь Пелех під час операції пацієнта

Судинні хірурги Львівської обласної клінічної лікарні видалили 65-річному пацієнтові 11-кілограмову пухлину черевної порожнини, яка щільно прилягала до багатьох органів і судин. Операція була досить ризикована. Ситуація ускладнювалася ще тим, що пацієнт раніше переніс два інсульти. Спеціалісти, до яких спершу звернулися рідні пацієнта, повідомили їм, що пухлина – інкурабельна, тобто, її неможливо видалити. Та рідні чоловіка не здалися і вирішили боротися за життя чоловіка.

Сестра пацієнта пані Леся повідомила ZAXID.NET, що все почалося з набряку ніг. Раніше у нього вже була схожа ситуація, але причиною був тромб. Тож коли цього разу помітили у нього набряки ніг, відразу звернулися до знайомого лікаря. УЗД-обстеження показало, що цього разу причиною набряку ніг є велика пухлина у черевній порожнині, яка розповзлася по всій черевній порожнині і щільно прилягала до важливих органів і судин.

«Онкологи, до яких ми звернулися, повідомили нам, що пухлина неоперабельна. Іншими словами, що нічого вже зробити не можна. Але ми вирішили не здаватися. Краще брат помре на операційному столі, ніж має помирати у муках», – каже сестра.

Увага! Фото 18+

Ось таку пухлину хірурги видалили з черевної порожнини пацієнта

Тож вони звернулися по допомогу до судинних хірургів обласної лікарні, а точніше, до Тараса Кобзи. Хірург тривалий час був на фронті, рятував важких поранених, котрих привозили прямо з поля бою, тож звик до ризиків. Він вирішив ризикнути і цього разу.

Численні обстеження, які провели пацієнту, показали, що у чоловіка не одна пухлина, а – три. Окрім величезного утвору у черевній порожнині, велику пухлину виявили на лівому і меншу – на правому плечі. За словами Тараса Кобзи, це схоже на ліпосаркому.

«КТ, УЗД показали, що пухлина щільно прилягає до клубових артерій та вен в тазу, контактує з аортою і порожнистою веною, ворітною веною (що йде до печінки), ймовірно, був контакт з печінкою і безпосередньо прилягає до підшлункової залози та селезінки. Також вона включала у процес петлі кишківника», – каже судинний хірург Тарас Кобза.

Операція тривала понад чотири години. До операційної бригади, окрім Тараса Кобзи, увійшли судинний хірург Василь Пелех, анестезіолог Роман Михальчук.

Під час операції судинним хірургам вдалося відвести пухлину від усіх життєво важливих органів: від заочеревинного простору, м’яза спини, кісток тазу, малого тазу, пахового каналу, з брижі кишківника, печінки, селезінки і купола діафрагми, куди пухлина дотягнулася. При цьому це вдалося зробити без пошкоджень, тобто, пухлина, хоч і прилягала до органів і судин, але відійшла від них досить спокійно і безпечно. Коли після операції хірурги зважили пухлину, то очам не повірили, вона важила майже 11 кг.

Після операції у пацієнта добре кровопостачання, добре працює кишківник, пацієнт рухається. Наступного тижня судинні хірурги планують видалити пухлини, які є на плечах пацієнта, а тоді рідні будуть підключати онкологів, щоб обрати подальшу тактику лікування.