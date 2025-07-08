Онколог Володимир Лудчак на прийомі пацієнтів

Нині рак вже не звучить як вирок. Це важке захворювання піддається лікуванню і чимало хворих позбувається цього діагнозу. Правда, за однієї умови: коли онкозахворювання виявили у ранній стадії. Утім, часто трапляються випадки, коли люди ігнорують тривожні симптоми, не йдуть на консультацію до спеціаліста, бо бояться почути невтішний діагноз. Утім, ховати голову у пісок – не найкраща стратегія. Така поведінка не відвертає хвороби, а лише призводить до того, що рак виявляють у третій-четвертій стадії, коли допомогти вже дуже складно.

В успішному лікуванні раку вирішальну роль відіграє час, коли людина звернулася по допомогу. Організм часто подає сигнали на початку виникнення хвороби. Варто лише прислухатися до себе і не зволікати з візитом до лікаря.

У розумінні більшості людей типовими симптомами раку є пухлина і біль. Нині ми поговоримо з лікарем-онкологом, медичним директором Львівського онкоцентру Володимиром Лудчаком про нетипові симптоми онкозахворювань, коли хвороба лише виникає і організм сигналізує про те, що з ним щось не так. І коли звернутися до спеціалістів саме після появи цих симптомів, захворювання можна виявити у початковій стадії, коли воно добре піддається лікуванню.

Ще один важливий нюанс: симптоми, про які піде мова нижче, можуть бути не лише при онкозахворюваннях, а й при інших хворобах. Тому виявивши один чи декілька таких симптомів у себе, не ставте собі відразу діагноз – рак, але обов’язково підіть на консультацію до спеціаліста, щоб його виключити. Рання діагностика може значно покращити прогноз лікування.

Симптоми, які мають насторожити і змусити піти на консультацію до лікаря

Онколог Володимир Лудчак радить не зволікати з візитом до спеціаліста, якщо виникли такі симптоми і не зникають упродовж 2-3 тижнів:

Незрозуміла втома та слабкість. Надмірна втома при звичних фізичних чи психологічних навантаженнях, яка не проходить після відпочинку та сну, має змусити людину піти на консультацію до лікаря.

Раптова втрата ваги. Різка втрата ваги без зміни дієти або фізичної активності має насторожити.

Зміни у родимках. Зміна кольору, розміру, форми або кровоточивість родимок є тривожним сигналом.

Біль у тілі, що не минає. Тривалий біль в будь-якій частині тіла, який не зникає.

Зміни в роботі кишківника або сечового міхура. Постійні закрепи, діарея, або чергування закрепів та проносів понад 2-3 тижні, кров у сечі або калових масах, часте сечовипускання.

Нетипові кровотечі або виділення. Кровотечі між менструаціями, після менопаузи, кровотечі або виділення з носа, грудей або інші незвичні кровотечі або виділення.

Зміни в грудях. Зміни у розмірі, формі сосків, ущільнення, виділення, свербіж.

Ущільнення або припухлості. Наявність ущільнень або пухлиноподібних утворень у будь-якій частині тіла, особливо якщо вони не проходять.

Кашель, який довго не проходить.Тривалий кашель, особливо з домішками крові.

Постійна температура. Підвищена температура тіла, яка не спадає протягом тривалого часу.

Збільшення лімфатичних вузлів. Збільшені лімфатичні вузли, особливо на шиї, під пахвами або в паху, можуть бути тривожним сигналом.

Проблеми з ковтанням. Утруднене або болісне ковтання, відчуття комка в горлі можуть бути симптомами раку стравоходу або глотки.

Зміни в ротовій порожнині. Виразки, що довго не загоюються, ущільнення, болючість на язиці, яснах, слизовій рота.

Зміни в голосі. Хрипота або зміни у голосі, які довго не проходять, можуть бути ознакою раку гортані.

Регулярні скринінги дозволяють виявити тривожні зміни ще до появи перших симптомів

«Від виникнення пухлини в організмі до появи перших симптомів може пройти від кількох місяців до кількох років. Тому дуже важливо дбати про своє здоров’я, не чекати тривожних симптомів, а регулярно проходити скринінги. Скажімо, зміни в шийці матки і грудній залозі можна виявити задовго до появи перших симптомів. Жінка почувається абсолютно здоровою, але у неї вже є змінені деякі клітини. Усунути загрозу у таких випадках значно легше і лікування простіше та ефективніше», – каже Володимир Лудчак.

За словами онколога, до 40% виникнення онкопатологій можна попередити, якщо регулярно проходити скринінг, вакцинуватися від вірусу папіломи людини, гепатиту, відмовитися від алкоголю і куріння, вести здоровий спосіб життя.