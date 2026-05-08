Діти травмуються самі і травмують інших

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») за один вечір, 6 травня, потрапило 25 дітей з різного роду травмами. Серед них було вісім пацієнтів з черепно-мозковими травмами. Ортопеди-травматологи оперували і рятували пацієнтів до 4-ї ранку.

Більшість травм діти отримали через падіння з електроскутерів, самокатів, мотоциклів та інших засобів пересування, повідомили у лікарні.

За один вечір та ніч лікарі провели низку складних оперативних втручань:

дитина 12 років – закритий черезвиростковий перелом плечової кістки. Вправили перелом, провели металоостеосинтез спицями Кіршнера;

дитина 6 років – закритий черезвиростковий перелом плечової кістки. Вправили перелом, провели металоостеосинтез спицями Кіршнера;

дитина 12 років – закритий багатоуламковий відкритий перелом правого стегна, забруднена рана стегна. Проведено первинний дебридмент рани та накладення скелетного витягу;

дитина 14 років – політравма: переломи стегна, шийки стегнової кістки та плеча зі значним зміщенням, множинні рани та садна. Операція з репозиції та фіксації переломів тривала до 4 години ранку.

«Ми щодня боремося за те, щоб діти після таких травм могли знову ходити, рухатися і жити повноцінно. Але значної частини цих випадків можна було б уникнути завдяки відповідальності дорослих та дотриманню елементарних правил безпеки», – каже керівник відділення нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей лікарні «Охматдит» Центру дитячої медицини Олександр Корольков.

Стільки травмованих дітей за один вечір до лікарні ще не поступало. А це лише початок травня і канікули ще попереду. Тож лікарі просять батьків потурбуватися про безпеку дітей і не допускати їх травмування.

Діти травмуються самі і травмують інших. До слова, нещодавно 14-річний підліток електросамокатом збив 2-річну дитину, яку із закритою черепно-мозковою травмою та травмою обличчя госпіталізували до лікарні.