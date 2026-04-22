Дитина отримала травми та була госпіталізована

У середу, 22 квітня, у центрі Львова підліток на електросамокаті збив 2-річну дитину. Внаслідок отриманих травм дитину госпіталізували.

Інцидент стався у центрі Львова, на проспекті Свободи неподалік Оперного театру. За словами очевидиці Оксани Солук, яка опублікувала відео у фейсбуці, на 2-річну дитину наїхав підліток на електросамокаті. У повідомленні йдеться, що внаслідок наїзду дитина отримала травми голови та була госпіталізована.

У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Аліна Подрейко підтвердила інцидент. За її словами, електросамокатом керував 14-річний підліток. Постраждалу дитину з травмами госпіталізували, наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.