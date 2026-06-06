У слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю були закатовані Рощина та Матвєєв

За свідченнями звільненого з полону військового, у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю після смерті журналістки Вікторії Рощиної та міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва частково покращили умови утримання полонених. Про це у п’ятницю, 5 червня, повідомило «Слідство.Інфо».

Звільнений із полону військовий Сергій, який перебував у СІЗО №3 Кізела з кінця вересня 2024 року, розповів, що приблизно з травня 2025 року полоненим почали частіше надавати медичну допомогу, передавати листи з дому та посилки, а також покращили харчування.

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За його словами, зміни відбулися після перевірок, проведених на тлі смертей у цьому ж ізоляторі – зокрема загибелі Рощиної 19 вересня 2024 року та Матвєєва 7 вересня 2024 року.

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«Вони кілька разів роздавали по камерах цукерки, згущенку і печиво. І після цього ставлення стало лояльнішим. Почали контролювати харчування, приготування їжі, медичну допомогу. Відповідно, люди зараз вже почали не боятися. На кожну перевірку вони виходять, кажуть, що болить зуб, нога, живіт. Їм лікують зуби, дають таблетки. Раніше про таке боялися навіть заїкнутися», – розповів Сергій.

Водночас він зазначає, що жорсткі практики утримання повністю не зникли. Полонені й надалі можуть перебувати в умовах, коли змушені тривалий час стояти без можливості сідати або лягати. За словами військового, короткочасні послаблення режиму змінювалися поверненням до попередніх умов.

Раніше інші звільнені з цього ж СІЗО також повідомляли про системні тортури, побиття та жорстке поводження. За даними слідства, у грудні 2025 року начальнику установи було оголошено підозру у причетності до організації неналежних умов утримання та насильства щодо ув’язнених.

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року стало відомо, що росіяни закатували міського голову Дніпрорудного на Запоріжжі Євгенія Матвєєва. Посадовець пробув у полоні два роки та вісім місяців.

Про смерть Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Журналістка перебувала в російському полоні з серпня 2023 року.