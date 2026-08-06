Під атаку потрапив розподільчий логістичний комплекс Rozetka у Броварах

Rozetka зазнала найбільших прямих збитків за весь час своєї роботи внаслідок російських ударів по складських приміщеннях. Попередньо йдеться про втрати на мільярди гривень. Про це в етері телемарафону у четвер, 6 серпня, повідомив співзасновник компанії Владислав Чечоткін.

За словами Чечоткіна, остаточну суму збитків ще підраховують, однак уже зараз зрозуміло, що вони стали безпрецедентними для компанії.

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«Прямі збитки сягають мільярдів гривень. Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію», – зазначив співзасновник Rozetka.

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Водночас він окреслив кроки, які, на його думку, могли б допомогти бізнесу, що постраждав від російської агресії. Серед них – розширення програм страхування воєнних ризиків із більшими страховими сумами, запровадження податкових пільг на час відновлення підприємств, а також надання доступних пільгових кредитів.

Крім того, Чечоткін виступив за спрощення правил використання приватних засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що нинішні вимоги є надто складними, через що бізнес фактично позбавлений можливості скористатися таким інструментом захисту.

Нагадаємо, 5 серпня російська ракета знищила розподільчий логістичний комплекс Rozetka у Броварах на Київщині. Співзасновниця та співвласниця компанії Ірина Чечоткіна повідомила, що склад працював із 2017 року та був найбільшим і найавтоматизованішим логістичним центром Rozetka. Щодня він забезпечував обробку понад 100 тис. замовлень.