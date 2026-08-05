«Епіцентр» оцінює масштаби завданих збитків

У ніч на 5 серпня російські війська ракетами атакували виробничу та логістичну інфраструктуру компанії «Епіцентр». Унаслідок атаки знищені два логістичні хаби в Києві та області, а також зупинив роботу завод Epicentr Ceramic Corporation. Про це йдеться в заяві компанії.

Там розповіли, що через атаку в Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній. Він був одним із ключових логістичних об’єктів компанії.

У логістично-виробничому комплексі в Калинівці на Київщині загинув працівник «Епіцентру». Ще троє співробітників зазнали поранень і нині перебувають у лікарні.

Унаслідок прямих ракетних ударів повністю знищені два великі складські комплекси. Одна з ракет влучила у завод Epicentr Ceramic Corporation. Біля логістичного комплексу також згоріла стоянка автомобілів працівників, вогонь знищив 20 машин.

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У компанії повідомили про зупинку виробництва на заводі Epicentr Ceramic Corporation. Щоб уникнути дефіциту продукції та забезпечити безперебійні поставки, компанія планує перенести виробництво керамічної плитки на два свої підприємства за кордоном.

Паралельно компанія готується до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні.

«За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше – близько двох років. Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами», – додали в заяві.

Наразі компанія оцінює масштаби завданих збитків. В «Епіцентрі» наголосили, що розцінюють атаку як «цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися».

Нагадаємо, унаслідок масованого російського удару по Києву та Київщині у ніч на 5 серпня загинули 17 людей, ще 44 – зазнали поранень. Основною ціллю ворожої атаки були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура й залізнична станція, повідомив президент Володимир Зеленський.