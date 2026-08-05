Рятувальники гасять пожежу після російської атаки на Київ 5 серпня

У ніч на середу, 5 серпня, російські війська здійснили масовану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Унаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених. Про це повідомили ДСНС та місцева влада.

У Києві руйнування та пожежі зафіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах.

За інформацією рятувальників, на одній з адрес в Оболонському районі виникла пожежа у нежитловій будівлі. У Святошинському районі загорівся склад одного з магазинів.

У Голосіївському районі пожежі виникли на двох локаціях в одноповерхових нежитлових будівлях. Окрім того, на території підприємства стався незначний витік аміаку. За даними КМВА, пошкоджено систему, яка містила близько 300 літрів речовини. Рятувальники ліквідували витік, загрози для населення немає.

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У Деснянському районі також загорілися дві нежитлові будівлі.

Станом на 6:35, за даними КМВА, у Києві відомо про одну загиблу та 24 постраждалих.

«15 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані», – повідомив мер Віталій Кличко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:19 через загрозу застосування балістичного озброєння. Небезпека тривала близько півтори години. Повторну тривогу через загрозу ударних безпілотників оголосили о 4:52, а відбій дали о 5:16.

Пожежі у Києві та області після удару РФ 5 серпня (Фото ДСНС)

Керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки ворожої атаки також зафіксували у Бучанському, Броварському та Фастівському районах області. За його словами, цієї ночі Київщина знову пережила одну з найтрагічніших ворожих атак. Через удар РФ в області загинули 14 людей.

«Найбільше жертв – у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі», – ідеться в повідомленні.

За оновленою інформацією ДСНС, постраждали 27 жителів області. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

У Броварському районі виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.



У Фастівському районі через удар виникла пожежа на території підприємства. У Бучанському – пожежі на території логістичних комплексів. У селі Софіївська Борщагівка рятувальники ліквідували пожежу на території логістичного підприємства.

За даними «Укрзалізниці», попередньо, є загиблі, яких виявили на залізничній платформі біля атакованих логістичних центрів на Київщині.

Зараз тривають відновлювальні роботи у Броварському районі, про відновлення руху громадян повідомлять додатково.

Голова Броварської РДА Віталій Бігун в етері телемарафону повідомив, що на станції Квітневе загинули вісім людей, які чекали на потяг.

«Тут виявилося найбільше жертв. Вночі затримався потяг», – сказав він.

Президент Володимир Зеленеський повідомив, що кількість загиблих від масованого російського удару по Києву та Київщині зросла до 17. Ще 44 людини зазнали поранень.

За його даними, під час обстрілу ворог застосував 24 балістичні ракети, чотири протикорабельні ракети «Циркон» й «Онікс» та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні.

«Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика», – ідеться в повідомленні.

Президент закликав партнерів допомогти Україні з постачаннями ракет-перехоплювачів та новими санкційними кроками проти країни-агресора, зокрема щодо російських виробництв балістики.

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