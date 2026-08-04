Екоінспектори зафіксували порушення та планують звернутися в поліцію

Біля села Бобрівники на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей невідомі засипали русло річки Золота Липа та облаштували переправу. Селяни викликали екологів та правоохоронців, оскільки перекриття річки загрожує екологічним лихом. У коментарі ZAXID.NET в екоінспекції Тернопільщини повідомили, що наразі обраховують збитки та планують передати справу в поліцію.

Про появу переправи на річці повідомило видання «Тернополяни». Місцеві жителі звернулися також і до ZAXID.NET, щоб надати публічного розголосу ситуації.

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Люди розповіли, що під час робіт вирізали багаторічні верби на берегах річки, а тракторами та екскаваторами насипали землю, щоб облаштувати переправу з одного берега на інший. Ця дорога фактично перекрила природне русло Золотої Липи.

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«Зараз спека, річка практично пересохла, але є маленький потічок. З однієї сторони видно, що вже почала застоюватися вода, яка тут накопичується. А що буде, як підуть дощі? Самовільно перегороджувати річку не можна. Це екологічне лихо», – розповіла ZAXID.NET жителька села Бобрівники, яка захотіла лишитися анонімною.

Мешканці викликали представників екологічної інспекції Тернопільщини та правоохоронців, щоб зафіксувати пошкодження. Головний спеціаліст Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Василь Дуда в коментарі ZAXID.NET розповів, що перегороджувати русло водойми суворо заборонено і за це передбачається відповідальність.

«Ми зафіксували факт, що дійсно річка перегороджена, насипані земляні вали, фактично знищені дерева по берегах. Все це зроблено самовільно і це є порушенням водного та екологічного законодавства. Я підрахую збитки та направлю справу в поліцію, щоб порушити кримінальне провадження», – додав Василь Дуда.

За словами інспектора, переправу зробили на вимогу жителів з сусіднього села Івано-Франківської області. На території Тернопільщини вони мають городи та приватні земельні ділянки. Щоб не об’їжджати понад 20 км по асфальтованій дорозі, вирішили прокласти ґрунтову переправу через річку.

«Люди кажуть, що там вже немає води, бо на Прикарпатті в Тлумацькій громаді встановили ГЕС, тож всю воду забирає станція. Так, у нас посушливий рік, усі річки та водойми міліють, але маленький потічок зберігається. І якщо я відкрию топографічну карту чи гугл-мапу, то там позначено “річка Золота Липа”. Її русло внесене у водне господарство, а будь-які зміни щодо нього караються законом», – зазначив Василь Дуда.

Жителі села Бобрівники Тернопільської області стверджують, що до робіт причетне фермерське господарство «Галичина Агро Груп», яке зареєстроване в сусідній Івано-Франківській області.

ZAXID.NET отримав коментар від керівника ТОВ «Галичина Агро Груп» Василя Ляськовського. Директор агрофірми стверджує, що підприємство не причетне до знищення русла Золотої Липи.

«Це робили жителі села, які там мають присадибні ділянки. Люди самі зібралися і зробили це. Ми навіть не надавали техніку. Вони наймали екскаватор. Я знаю, що там була колись стара дорога, коли туди їздила колгоспна техніка через річку», – розповів Василь Ляськовський.

Жителі села Золота Липа Тлумацької громади Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що проклали дорогу до своїх городів і паїв. Додамо, що частину цих паїв орендує фірма «Галичина Агро Груп».

За даними YouControl, Василь Ляськовський є власником не лише ТОВ «Галичина Агро Груп». Він також володіє і підприємствами «Вапнобуд», «Галичина Трансбуд», «Енергетичні лінії» та «Галичина Проект». Останні дві фірми займають будівництвом водних об’єктів та виробленням альтернативної енергетики. ТОВ «Енергетичні лінії» зареєстроване в селі Петрилів на Прикарпатті, де стоїть ГЕС на руслі Золотої Липи. Сам Василь Ляськовський також є депутатом Тлумацької міської ради.

Додамо, що Золота Липа є притокою Дністра. За словами екологів, подібне втручання може призвести до порушення природного потоку води, погіршення стану прибережної екосистеми та знищення місць існування риби й інших водних організмів.