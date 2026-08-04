Кіоски були на вул. Шота Руставелі та на перехресті вул. Стрийської й Академіка Лазаренка

У Львові демонтували два МАФи, встановлені з порушеннями. Кіоски розташовувалися на вул. Шота Руставелі та на перехресті вул. Стрийської й Академіка Лазаренка. Власники прибрали їх самостійно.

Як повідомили у Львівській міській раді, у вівторок, 4 серпня, один із демонтованих МАФів стояв на вул. Шота Руставелі, 1. Споруда займала частину тротуару та перешкоджала руху пішоходів.

Другий кіоск був розташований на перехресті вул. Стрийської та Академіка Лазаренка – безпосередньо на зупинці громадського транспорту.

Виконавчий комітет Львівської міськради раніше ухвалив рішення про демонтаж обох тимчасових споруд. Після цього їхні власники добровільно прибрали конструкції.

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У міськраді пояснили, що перед примусовим демонтажем власникам тимчасових споруд дають можливість самостійно їх забрати. Якщо цього не відбувається, МАФи демонтують працівники комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» разом із представниками районних адміністрацій.