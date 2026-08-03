Валерій Залужний оцінив шанси України стати членом НАТО

Колишній Головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Про це він заявив під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві, повідомляє «Європейська правда».

Валерія Залужного попросили прокоментувати участь України у коаліції Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Відповідь ексголовком розпочав з оцінки шансів України долучитися до НАТО. На його думку, розмови про членство в Альянсі – казки.

«Дуже добре знаю НАТО. Років 12 особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо. [...] Неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних силах України, до організації, яка досі керується доктринами Другої світової війни», – зазначив Валерій Залужний.

На думку Валерія Залужного, українська армія переходитиме на стандарти, які дорівнюватимуть «хоча б половині рівня Російської Федерації», тоді як НАТО залишиться на нинішньому рівні. Водночас Залужний визнав, що Україні не вистачає технологій Альянсу, які дозволили б протидіяти балістичним ракетам. Також дипломат відзначив космічні можливості НАТО.

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Водночас ексголовком позитивно оцінив інші союзи, які, на його думку, формуватимуться у Європі. Також він вважає ефективною гарантією безпеки для України членство у JEF. На думку Залужного, Україні потрібно прагнути долучитися до цієї коаліції, хоча її органи управління «слабенькі». Зауважимо, що Україна не є повноправним членом JEF, оданк у листопаді 2025 року отримала спеціальний статус «Розширеного партнерства».

Додамо, що Володимир Зеленський неодноразово наголошував на прагненні України стати членом НАТО. В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану президент визнав, що ані адміністрація Джо Байдена, ані адміністрація Дональда Трампа не бачать Україну в Альянсі, однак «це не означає, що України там не буде».