Начальнику фінслужби військової частини оголсили підозру через нарахування підлегли у тилу виплат за бойові завдання

Державне бюро розслідувань викрило начальника фінансово-економічної служби військової частини на Запоріжжі на нарахуванні незаконних бойових виплат бухгалтерам, які перебували в тилу. Про це у понеділок, 3 серпня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, фінансова служба військової частини перебувала в тилу на Дніпропетровщині, однак її начальник зазначав у документах, що його підлеглі нібито виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Десятеро бухгалтерів фінслужби щомісяця отримували незаконні виплати. Кожному з них безпідставно нарахували від 100 до 500 тис. грн. Загалом із серпня 2023 року до жовтня 2024 року сума незаконних виплат сягнула майже 4 млн грн.

Крім того, один із підлеглих начальника привласнив 7,4 млн грн, призначених для виплат бійцям. За це він уже отримав вирок – вісім років ув'язнення.

Водночас начальнику фінансової служби оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Десятьом бухгалтерам інкримінують привласнення чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року ДБР повідомило про викриття на Дніпропетровщині командира частини Нацгвардії та колишнього начальника штабу. Військові посадовці нарахували 164 підлеглим, які перебували в тилу, приблизно 12 млн грн незаконних бойових виплат.