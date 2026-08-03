Посли України в Польщі та Чехії стануть заступниками глави МЗС
Кабмін ще має затвердити призначення обох кандидатів
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Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга погодив кандидатури двох нових заступників. На ці посади призначать посла України в Чехії Василя Зварича та посла України в Польщі Василя Боднара. Про це повідомив президент Володимир Зеленеський на нараді керівників дипломатичних установ України 3 серпня.
Після погодження президентом кандидатур Василя Зварича та Василя Боднара їхнє призначення має затвердити Кабінет Міністрів.
Нагадаємо, в липні Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі. Президент уточнив, що обговорює можливі зміни разом із тодішнім міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею.
49-річний уродженець Стрия Василь Зварич у 2022–2024 роках був послом України в Польщі, а з 2024 року очолював українське посольство в Чехії.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У червні 2026 року дипломат відмовився від польської державної відзнаки – Ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги» через рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – ордена Білого Орла. Рішенню Навроцького передував указ президента України про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.
49-річний уродженець Тернопільщини Василь Боднар з листопада 2024 року обіймав посаду посла України в Польщі, а у 2021–2024 – був послом України в Туреччині. Раніше, у 2017–2021 роках, Боднар працював заступником міністра закордонних справ України.
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