Анджей Дуда (зліва), Вікторія та Василь Зваричі після церемонії вручення польської відзнаки

Посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич відмовився від польської державної відзнаки – Ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги». Про це він написав у фейсбуці 21 червня.

Зварич нагадав, що отримав цю високу нагороду в липні 2024 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Водночас нині він вирішив повернути нагороду через, як він вважає, «непропорційну та безвідповідальну» реакцію президента Польщі Кароля Навроцького на указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

«Кароль Навроцький фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці, спрямованої на українсько-польське примирення та порозуміння. І це особливо прикро, адже процес примирення започаткували не політики, а люди, які безпосередньо пережили найтрагічніші сторінки нашої спільної історії», – зазначив він.

Орден «Командорський хрест із зіркою «За заслуги», який у 2024 році отримав Василь Зварич

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Дипломат наголосив, що Київ ніколи не ставив під сумнів право Варшави вшановувати своїх національних героїв, військові формування та діячів визвольного руху, навіть якщо окремі з них для українців «асоціюються зі смертю тисяч невинних людей». Водночас Україна очікує такого ж ставлення до свого права самостійно визначати власну політику історичної пам’яті та вшановувати тих, кого вважає борцями за свою незалежність і державність.

За словами Зварича, жодна інша країна не має права диктувати українцям, кого вони повинні вважати своїми героями, особливо в час, коли Україна продовжує боротьбу проти російської агресії.

«Українці не заперечують злочинів, вчинених представниками українського підпілля проти польського цивільного населення. Ми віддаємо належну шану невинним польським жертвам і навіть в умовах сучасної російської війни відкрили шлях до ексгумацій та їх гідного поховання. Але так само не можна замовчувати злочини проти українців, здійснені польськими військовими та підпільними формуваннями – у Сагрині, Павлокомі, Пискоровичах та багатьох інших місцях», – сказав Василь Зварич.

Посол наголосив, що Україна відкидає спроби покласти на українців виключну колективну провину за події на Волині та в Східній Галичині, адже ця трагедія є «спільним болем» двох народів.

Він пояснив, що повернення нагороди не є проявом неповаги до польського народу чи людей у Польщі, які працювали над зближенням двох країн. За його словами, це радше «протест проти руйнування спадщини українсько-польського примирення».

«Якщо ветерани УПА та Армії Крайової після всього пережитого знайшли в собі мужність подати один одному руку, то сучасні політики повинні знайти в собі мудрість не руйнувати те, що було так важко збудовано», – додав український посол.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – ордена Білого Орла.

Наступного дня, 20 червня, Володимир Зеленський надіслав Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою».

Попередники Володимира Зеленського – Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко – на знак солідарності з чинним главою держави також заявили про відмову від найвищої державної нагороди Польщі.

Польські державні нагороди також повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар.

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер також заявив, що поверне президенту Каролю Навроцькому свій Золотий Хрест Заслуги на знак протесту проти рішення забрати нагороду у Володимира Зеленського та українців.