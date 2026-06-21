Пйотр Фоглер є одним зі співзасновників Консервативної партії Польщі

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер [Piotr Fogler] повернув президенту Каролю Навроцькому свій Золотий Хрест Заслуги на знак протесту проти рішення забрати орден Білого Орла в президента України Володимира Зеленського. Про це він написав в суботу, 20 червня.

«Символічно я повертаю свою нагороду цьому резиденту на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена Президента України, України, що бореться! Це не жест на адресу того Президента (йдеться про Александра Квасневського, – ред.), який мені його вручав, бо я поважаю Його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера (офіційна резиденція президента РП, – ред.), який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх!» – йдеться в повідомленні.

Золотий Хрест Заслуги, який Фоглер повернув Навроцькому (Фото зі сторінки ексдепутата)

Фоглер також різко розкритикував діяльність Кароля Навроцького, поставивши під сумнів легітимність його перебування на посаді.

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«Те, що зробив і що далі робить цей пан, якого називають президентом, – це жах, і для мене він не президент моєї країни, а непорозуміння. Я досі чекаю, коли будуть остаточно підраховані голоси, тому що й сьогодні не знаю остаточних результатів цих виборів», – заявив він.

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Хрест Заслуги – висока державна нагорода Польщі, яку надає президент за видатні заслуги у громадській діяльності, розвиток науки, культури, благодійність. Орден має три класи: Золотий хрест за заслуги, Срібний хрест за заслуги та Бронзовий хрест за заслуги.

Скандал навколо польського ордена Білого Орла

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – ордена Білого Орла. Цьому рішенню передував указ Зеленського про надання найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

20 червня Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою».

Колишні президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко – на знак солідарності з чинним главою держави Володимиром Зеленським також заявили про відмову від найвищої державної нагороди Польщі.

Польські державні нагороди також повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, очільник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар.