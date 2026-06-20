Порошенко назвав помилковим і несправедливим останнє рішення Навроцького

У суботу, 20 червня, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди українського президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у його дописі у фейсбуці.

«Вважаю помилковим рішення президента Польщі Кароля Навроцького і несправедливим по відношенню до народу України. Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею», – написав Порошенко.

Він зазначив, що у випадку Зеленського, і в його випадку польські президенти нагороджували цією відзнакою не глав держави, а українців, воїнів, які захищають Україну, Польщу і всю Європу.

«Тому я прийняв рішення відмовитися від ордену Білого орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося», – заявив Порошенко.

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Він також пригадав, що через введені проти нього санкції РНБО він позбавлений державних нагород в Україні. Попри це, політик ухвалив рішення відмовитися від ордена Білого Орла, що є найвищою державною нагородою Польщі.

«Це мій жест у відповідь на рішення президента Польщі. Але цей крок жодним чином не адресований польському народові!» – додав він.

Також Порошенко подякував Польщі за підтримку України та українців у найскладніші часи війни, наголосивши, що й надалі вважає українсько-польське партнерство стратегічно важливим.

Він підкреслив, що зберігає повагу до польських політиків, з якими українці будували і продовжать будувати міцне партнерство, зокрема до президентів Олександра Кваснєвського, Броніслава Коморовського та Анджея Дуди, прем’єр-міністра Дональда Туска, глави МЗС Радослава Сікорського та інших представників польської влади.

«Ті в Польщі, хто не пережовує історичні міфи, а вивчає історію і робить висновки з її уроків, знає, шо після того як Україна втрачає незалежність, її втрачає і Польща. Але не минуле має визначати наші стосунки. Я не хочу щоб поляки редагували наші підручники і жодним чином не претендую на те, щоб ми українці корегували польські підручники, бо інакше нам пришлють спільний підручник із Москви», – зазначив експрезидент.

На його переконання, будь-яка криза у відносинах між Києвом і Варшавою сьогодні виходить далеко за межі дипломатії та безпосередньо стосується питань безпеки. Саме тому такі суперечки потрібно якнайшвидше врегульовувати, а не поглиблювати.

«У цій війні надзвичайно важлива логістика. Україна щодня руйнує логістику ворога в окупованому Криму, намагаючись ускладнити постачання російської армії. Натомість росія через своїх агентів впливу, через корисних ідіотів і через старі історичні рани намагається руйнувати нашу логістику на заході – там, де проходять ключові маршрути підтримки України. Для нас Жешув – це не просто польське місто. Це один із символів міжнародної солідарності з Україною», – додав Порошенко.

Як повідомлялось, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Цьому рішенню передував указ Зеленського про надання найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

20 червня Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою». Він також пригадав, що у 2023 році цю відзнаку він отримав від імені українського народу й армії.

Колишні президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко – на знак солідарності з чинним главою держави Володимиром Зеленським заявили про відмову від найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

Зауважимо, орден Білого Орла вважається одним з найстаріших і найпрестижніших орденів Польщі, заснований ще у 1705 році. У різний час кавалерами ордена ставали український гетьман Іван Мазепа, засновник польської держави Юзеф Пілсудський, Папа Римський Іван Павло II, королева Великої Британії Єлизавета II та інші видатні діячі. Водночас серед нагороджених є й суперечливі постаті, яких пов’язують із тоталітарними режимами та впливом Кремля. Про останніх читайте у матеріалі ZAXID.NET.