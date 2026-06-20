19 червня президент Польщі заявив про рішення позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла

У суботу, 20 червня, президент України Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою». Про це йдеться у заяві, оприлюдненій в соцмережах президента.

Зеленський пригадав слова Навроцького, який напередодні заявив, що Орден Білого Орла є символом найвищої довіри Речі Посполитої й означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу.



«Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», – написав президент.



Від імені України Зеленський подякував польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за незалежність від Росії обох держав.



«Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки», – підкреслив він.

Також Зеленський запевнив, що Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття.

Зауважимо, Володимир Зеленський отримав найвищу державну нагороду Польщі – Орден Білого Орла – з рук тодішнього президента Анджея Дуди 5 квітня 2023 року. Тоді український президент заявив, що приймає цю відзнаку від імені українського народу та української армії.

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Наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. У відповідь низка польських політиків, зокрема президент РП Кароль Навроцький, різко розкритикували цей крок, назвавши його образливим для Польщі.

Уже 19 червня президент Польщі заявив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

На тлі рішення Навроцького кілька українських топпосадовців вирішили відмовитися від своїх польських нагород. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». За ним від польської нагороди також відмовився очільник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про повернення Кавалерського хреста Ордена «За заслуги перед Республікою Польща».

До слова, ZAXID.NET також розповідав про інших кавалерів найвищої польської нагороди. Зокрема, нагороду так і не забрали в російської імператриці Катерини ІІ, фашистського диктатора Беніто Муссоліні, російського генерал-фельдмаршала Олександра Суворова та інших суперечливих постатей. Детальніше – у матеріалі.