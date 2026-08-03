Земля призначення для будівництва готелю, ТРЦ або інших громадських будівель

Східницька селищна рада в п’ятницю, 31 липня, продала з аукціону в системі електронних торгів Prozorro.Продажі 0,5 га землі для громадської забудови. Результати аукціону оприлюднені на сторінці торгів.

Стартова ціна ділянки площею 0,5 га на вул. Шевченка у Східниці становила 4 млн грн. В торгах взяли участь п’ятеро учасників. Найвищу ціну – 50 млн грн – запропонував підприємець з Борислава Василь Мойшевич. Проте, за даними в системі електронних торгів, він відмовився платити за лот і його дискваліфікували. Додамо, що Василь Мойшевич, окрім власного бізнесу, є керівником фірми «ІГД-Ресурс», що входить в групу дрогобицької родини політиків та бізнесменів Дуліб’яників.

Другу найвищу ставку – 22 млн грн – за землю під забудову в Східниці зробило ТОВ «Діанна Тур Плюс», тож, за правилами аукціону, право викупу ділянки перейшло цій фірмі.

ТОВ «Діанна Тур Плюс» займається наданням туристичних послуг і належить криворізькому підприємцю Володимиру Бєлому. Також він є власником ще двох фірм у Кривому Розі, що займаються торгівлею, операціями з нерухомістю та виробництвом безалкогольних напоїв.

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Що можуть будувати

Продана ділянка в Східниці належить до категорії земель житлової та громадської забудови. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

До будівель громадської забудови, серед іншого, належать торгові центри, заклади громадського харчування, кінотеатри, клуби, будинку відпочинку, санаторії, лікарні, готелі і навіть культові споруди.