У Яворівському національному парку заборонили джипінг

У Яворівському національному природному парку заборонили рух автомобілів та інших механічних транспортних засобів поза дорогами загального користування. Про це повідомила адміністрація парку в понеділок, 3 серпня.

Обмеження запровадили, щоб захистити природні комплекси та об’єкти заповідної території від пошкодження. Адміністрація закликала відвідувачів дотримуватися правил і не завдавати шкоди природі. У парку наголосили, що відпочинок має бути безпечним як для людей, так і для довкілля. За порушення режиму охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду передбачена відповідальність.

До слова, громадськість усе частіше звертає увагу на руйнівний вплив джипінгу, зокрема, у високогір’ї Карпат. Нещодавно група джиперів влаштувала екстремальну поїздку руслом річки Лазещина в Рахівському районі. У поліції встановили порушників і пообіцяли притягнути їх до адміністративної відповідальності.

Згодом працівники служби охорони Карпатського біосферного заповідника не дали групі туристів виїхати на спортивних мотоциклах на вершину гори Петрос (2020 м).

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Водночас організатори турів на джипах звернулися до влади з проханням створити для них окремі маршрути у Карпатах. У Яремчанській міській раді тему джипінгу розглянуть на громадських слуханнях, які відбудуться 7 серпня.