Інцидент стався в урочищі під Говерлою

Група джиперів влаштувала екстремальну поїздку руслом річки Лазещина в Рахівському районі. У поліції встановили особи порушників, їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Відео, на якому група любителів джипінгу на чотирьох автомобілях їздить гірською річкою в Карпатах, у середу, 8 липня, опублікував закарпатець Іштван Цап.

За його словами, подія сталася в урочищі Козьмещик Ясінянської громади. Також автор оприлюднив світлини, на яких зафіксовані номерні знаки позашляховиків.

Після розголосу в соцмережах на інцидент відреагував голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, назвавши дії джиперів неприпустимими.

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«Це не відпочинок і не туризм – це зневага до природи Карпат, яка завдає шкоди річковим екосистемам та довкіллю. Дав доручення відповідним службам невідкладно встановити осіб, причетних до цих “розваг”, з'ясувати всі обставини та вжити заходів для притягнення винних до відповідальності, відповідно до чинного законодавства», – написав посадовець у фейсбуці.

У четвер, 9 липня, в поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що встановили особи порушників.

«Це люди з інших регіонів. Цією інформацією зараз ділимося з колегами з тих областей, до яких дотичні учасники інциденту, щоб притягнути порушників до відповідальності. Йдеться про адміністративну відповідальність, адже річка не є об’єктом природно-заповідного фонду», – зазначила речниця правоохоронців Ганна Дан.

Додамо, річка Лазещина бере початок між Говерлою і Петросом, а за 20 км впадає у Чорну Тису в селищі Ясіня Рахівського району. Долиною Лазещини проходить один з популярних туристичних шляхів виходу на Чорногірський хребет.