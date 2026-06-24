Інцидент стався на озері Герешаска (1761 м)

На Закарпатті розгорівся скандал довкола джипінгу на високогірному озері Герешаска (1761 м над р. м.), розташованому на Свидовецькому хребті. За кермом авто був мешканець Рахівського району Віталій Мойсюк, нагороджений медаллю «За вірність українському народу». Після інциденту у Карпатському біосферному заповіднику (КБЗ) заявили, що озеро не розташоване на його території.

На відео, на якому компанія чоловіків на джипі долає льодовикове озеро Герешаска, 20 червня звернув увагу користувач тредсу kostiv_o, закликавши КБЗ і Держекоінспекцію відреагувати на інцидент.

Автором відео виявився Віталій Мойсюк. Після того, як довкола інциденту розгорівся скандал, закарпатець, не коментуючи ситуацію, видалив допис зі свого тіктоку. Втім, інші світлини та відео на сторінці вказують, що джипінг в Карпатах є його своєрідним хобі.

У фейсбук Віталія Мойсюка – низка дописів з подяками за допомогу від різних підрозділів ЗСУ, зокрема 128 бригади. У січні 2026 року гірські штурмовики нагородили закарпатця медаллю «За вірність українському народу».

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За кермом авто був мешканець Рахівського району Віталій Мойсюк

Що кажуть у заповіднику

У вівторок, 23 червня, на інцидент з джипінгом на Герешасці відреагували у Карпатському біосферному заповіднику, зазначивши, що такі заїзди у високогірні озера фіксуються щороку, однак озеро помилково називають частиною заповідника.

«Озеро Герешаска не входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Воно не перебуває у нашому користуванні та не підпорядковане нам. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення розташована на території Ясінянської громади Рахівського району», – сказали в КБЗ.

Додамо, що, відоме озеро на Свидовці потерпає не тільки від джиперів, а й від інших любителів екстремального відпочинку. Нещодавно у скандал потрапила викладачка вокалу Валентина Харківська, яка пропливла Герешаскою на сапі – надувній дошці з веслом.

Після жорсткої критики у соцмережах блогерка видалила свою сторінку в інстаграмі, а в Держеконіспекції у Закарпатській області сказали ZAXID.NET, що нічого не чули про цей інцидент.