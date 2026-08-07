Оксана Піцик очолювала Смідинську громаду з 2017 року

Голова Смідинської громади Ковельського району Оксана Піцик достроково склала повноваження після того, як отримала підозру у справі про незаконну вирубку лісу. Про це посадовиця повідомила 7 серпня у коментарі «Суспільному».

Оксана Піцик підтвердила, що їй оголосили підозру в межах кримінального провадження, однак із висунутими обвинуваченнями вона не погоджується. За словами посадовиці, вона склала повноваження голови громади ще 5 серпня.

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За інформацією Волинської обласної прокуратури, підозрювана уклала з підприємцем договори оренди 43 земельних ділянок поблизу села Лісняки Ковельського району, знаючи, що вони вкриті лісом і будуть використані для незаконної вирубки дерев.

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Слідчі стверджують, що голова громади також видала довідку, яка створювала видимість законності проведення робіт.

«Упродовж листопада 2025 – березня 2026 року на частині цих земельних ділянок незаконно зрубали понад 4200 дерев вартістю майже 3 млн грн», – повідомили в прокуратурі.

Наслідки незаконної вирубки дерев (фото прокуратури)

Оксані Піцик повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України (пособництво в незаконній порубці лісу, що спричинила тяжкі наслідки). Їй загрожує до 7 років увʼязнення.

Підприємцю, який орендував земельні ділянки, інкримінують незаконну порубку лісу, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

Додамо, що Оксана Піцик народилася у селі Смідин Ковельського району. У 2011 році закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «біологія». Працювала педагогом-організатором у Смідинській школі, а у 2017 році – помічницею-консультанткою народного депутата Ігоря Гузя.

У листопаді 2017 року Оксану Піцик обрали головою Смідинської об’єднаної територіальної громади. До цього вона очолювала громадські організації «Смідин» та «Смідинська ініціатива», а також брала участь у проєктах розвитку громади.