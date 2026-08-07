Дмитро Сисонюк присвятив медицині понад 20 років

Дитячий анестезіолог з Рівного Дмитро Сисонюк загинув унаслідок падіння з вікна п’ятого поверху навчального центру у Вінницькій області. Правоохоронці розслідують справу як нещасний випадок. Про це ZAXID.NET повідомила речниця ГУНП Віниччини Заріна Маєвська.

За її інформацією, виклик про інцидент надійшов до поліції 1 серпня о 21:07. Медики повідомили про госпіталізацію 43-річного чоловіка з території військового полігону у Вінницькій області. Під час перевірки правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тяжкі травми після падіння з вікна вбиральні, розташованої на п’ятому поверсі навчального центру.

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Заріна Маєвська уточнила, що під час госпіталізації Дмитро Сисонюк перебував у свідомості й розповів, що перед падінням не було боротьби чи стороннього впливу. Передсмертної записки він не залишив. 5 серпня чоловік помер у лікарні.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») й встановлюють усі обставини трагедії. За словами речниці поліції, наразі триває опитування людей із кола спілкування загиблого та дослідження інформації з його телефону. Після завершення слідчих дій правову кваліфікацію можуть змінити.

Додамо, що Дмитро Сисонюк присвятив медицині понад 20 років. У 2006 році він закінчив Буковинську державну медичну академію, після чого розпочав роботу в Рівненській обласній дитячій лікарні. Останніми роками до мобілізації Рівненським районним ТЦК лікар працював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених неонатального центру медзакладу.