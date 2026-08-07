Візуалізація навчально-спортивного комплексу

У Львові планують збудувати навчально-спортивний комплекс для Львівського фахового коледжу спорту. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому у п’ятницю, 7 серпня.

До міськради звернулося КП Львівської обласної ради «Технічний нагляд» для отримання містобудівних умов та обмежень (МУО) на нове будівництво навчально-спортивного комплексу Львівського фахового коледжу спорту на вул. Княгині Ольги, 1/3.

«Йде мова про формування спортивної споруди з належними сервісами: роздягальні, душові, санвузли – усе для повноцінного спортивного об’єкта», – сказав Антон Коломєйцев.

Зазначимо, що Львівський фаховий коледж спорту забезпечує надання загальної середньої освіти та підготовку спортсменів високої кваліфікації до національних збірних команд України з олімпійських видів спорту.

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