Загалом для здобуття вищої освіти зареєстровано понад 1 млн млн заяв

1 серпня в Україні завершився етап подання заяв для вступу на бакалаврат і медичну магістратуру. Міністерство освіти і науки повідомило про рекордну кількість зареєстрованих електронних кабінетів та поданих заяв за останні 5 років.

За даними Міносвіти, вступники створили майже 513 тисяч електронних кабінетів для вступу на відповідний рівень освіти – професійну, фахову передвищу і вищу. Водночас понад 242 тисяч вступників, створивши електронний кабінет, подали щонайменше одну підтверджену заяву на вступ на бакалаврат і медичну магістратуру. Загалом для здобуття вищої освіти зареєстровано майже 1,19 млн заяв.

«Цьогоріч маємо рекордну за останні п’ять років кількість електронних кабінетів вступників і поданих заяв. Загальна кількість заяв перевищила також показник 2020 року – попри те, що тепер один вступник може подати до 10 заяв замість 15. Це підтверджує високий попит на здобуття вищої освіти в Україні. Остаточні підсумки кампанії зможемо оцінити після надання рекомендацій і зарахування вступників», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Коли зарахування на бюджет та контракт?

Не пізніше 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення або за кошти фізичних/юридичних осіб. Інформація зʼявиться в електронних кабінетах вступників.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після отримання рекомендації необхідно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування, визначені закладом освіти. Зарахування вступників на бюджетні та контрактні місця відбудеться не пізніше 13 серпня.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Львівська політехніка та ЛНУ імені Івана Франка очолили проміжний рейтинг найпопулярніших університетів серед вступників.

ZAXID.NET записав велике інтерв’ю із ректором ЛНУ імені Івана Франка Романом Гладишевським, а також розмову із ректоркою Львівської політехніки Наталією Шаховською. Освітяни розповіли про перший рік на посадах, розвиток університетів, вплив ШІ на освіту та ставлення до реформи старшої школи.

Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у: