На Львівщині за 138 млн грн оновлять інфраструктуру у 13 коледжах та профтехах
Львівщина лідирує за кількістю відібраних закладів
Львівщина лідирує за кількістю професійних і фахових коледжів, де модернізують навчальні майстерні, лабораторії та кабінети коштом державної субвенції. Загалом в країні відібрали 107 навчальних закладів, з яких 13 розташовані у Львівській області.
Як повідомило МОН, у 107 професійних і фахових коледжах модернізують навчальні майстерні, лабораторії та кабінети, закуплять сучасне обладнання для практичного навчання, а також створять енергоефективні та безбар'єрні умови для навчання. У закладах з’являться нові верстати, зварювальне обладнання, 3D-принтери, робототехнічні комплекси, дрони, кухонні комбайни та навіть сучасна аграрна техніка.
Коледжі поліпшать умови в гуртожитках та створять безбарʼєрні простори для навчання. Цьогоріч на проєкт «100 майстерень» з держбюджету розподілено 860,4 млн грн.
Згідно з інформацією МОН, на Львівщині 13 навчальних закладів отримають фінансування. На другому місці Рівненська область (12 закладів), на третьому – Волинська область (10 закладів).Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що Львівщині виділили 138,6 млн грн державної субвенції на оновлення майстерень, лабораторій і навчальних кабінетів у наших коледжах та професійних училищах.
Які коледжі та профтехи отримають фінансування:
- Львівський обласний медичний фаховий коледж;
- Новояворівське ВПУ;
- Галицький агротехнічний коледж;
- Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша;
- Вище професійне училище 29 м. Львова;
- Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу;
- Вище професійне училище №71 у Кам’янці-Бузькій;
- Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну;
- Меденицький аграрно-технологічний професійний коледж;
- Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій;
- Львівський професійний коледж сфери обслуговування та поліграфії;
- Рава-Руський професійний ліцей;
- Шептицький професійний коледж енергетики та технологій.
«У цих закладах готують медиків, енергетиків, будівельників, аграріїв, автомеханіків, кухарів, ІТ-фахівців, операторів агродронів та багатьох інших спеціалістів, яких зараз потребує ринок праці», – додав очільник Львівщини.