Коледжі поліпшать умови в гуртожитках та створять безбарʼєрні простори для навчання

Львівщина лідирує за кількістю професійних і фахових коледжів, де модернізують навчальні майстерні, лабораторії та кабінети коштом державної субвенції. Загалом в країні відібрали 107 навчальних закладів, з яких 13 розташовані у Львівській області.

Як повідомило МОН, у 107 професійних і фахових коледжах модернізують навчальні майстерні, лабораторії та кабінети, закуплять сучасне обладнання для практичного навчання, а також створять енергоефективні та безбар'єрні умови для навчання. У закладах з’являться нові верстати, зварювальне обладнання, 3D-принтери, робототехнічні комплекси, дрони, кухонні комбайни та навіть сучасна аграрна техніка.

Коледжі поліпшать умови в гуртожитках та створять безбарʼєрні простори для навчання. Цьогоріч на проєкт «100 майстерень» з держбюджету розподілено 860,4 млн грн.

Згідно з інформацією МОН, на Львівщині 13 навчальних закладів отримають фінансування. На другому місці Рівненська область (12 закладів), на третьому – Волинська область (10 закладів).

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що Львівщині виділили 138,6 млн грн державної субвенції на оновлення майстерень, лабораторій і навчальних кабінетів у наших коледжах та професійних училищах.

Які коледжі та профтехи отримають фінансування:

Львівський обласний медичний фаховий коледж;

Новояворівське ВПУ;

Галицький агротехнічний коледж;

Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша;

Вище професійне училище 29 м. Львова;

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу;

Вище професійне училище №71 у Кам’янці-Бузькій;

Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну;

Меденицький аграрно-технологічний професійний коледж;

Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій;

Львівський професійний коледж сфери обслуговування та поліграфії;

Рава-Руський професійний ліцей;

Шептицький професійний коледж енергетики та технологій.

«У цих закладах готують медиків, енергетиків, будівельників, аграріїв, автомеханіків, кухарів, ІТ-фахівців, операторів агродронів та багатьох інших спеціалістів, яких зараз потребує ринок праці», – додав очільник Львівщини.