Одеський національний університет імені Мечникова

Одеський національний університет імені Мечникова (ОНУ) затвердив вартість навчання для вступників 2026 року, визначивши найдешевші та найдорожчі спеціальності. Тут фіксують збільшення цін на 10%.

Найдорожчими спеціальностями в ОНУ (49,5 тис. грн за рік) є: «Право», «Міжнародні економічні відносини», «Філологія». За рік вартість зросла на 10%. До дорогих спеціальностей (48,9 тис. грн за рік) зараховують: «Журналістику», «Туризм та рекреацію», «Маркетинг», «Менеджмент», «Психологію». Ціни за рік також зросли на 10%.

До найдешевших спеціальностей Одеського національного університету імені Мечникова (30,9 тис. грн за рік) можна зарахувати: «Хімію», «Екологію», «Науки про Землю», «Садово-паркове господарство», «Геодезію і землеустрій», «Математику», «Соціальну роботу та консультування». Ріст цін за рік, порівнюючи із вступом 2025 року, також становить 10%.

Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:

Вартість навчання на першому курсі Одеського національного університету (ОНУ) ім. Мечникова у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):