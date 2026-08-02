Одеський університет імені Мечникова збільшив ціни для вступників 2026 року
Найдешевші та найдорожчі спеціальності
Одеський національний університет імені Мечникова (ОНУ) затвердив вартість навчання для вступників 2026 року, визначивши найдешевші та найдорожчі спеціальності. Тут фіксують збільшення цін на 10%.
Найдорожчими спеціальностями в ОНУ (49,5 тис. грн за рік) є: «Право», «Міжнародні економічні відносини», «Філологія». За рік вартість зросла на 10%. До дорогих спеціальностей (48,9 тис. грн за рік) зараховують: «Журналістику», «Туризм та рекреацію», «Маркетинг», «Менеджмент», «Психологію». Ціни за рік також зросли на 10%.
До найдешевших спеціальностей Одеського національного університету імені Мечникова (30,9 тис. грн за рік) можна зарахувати: «Хімію», «Екологію», «Науки про Землю», «Садово-паркове господарство», «Геодезію і землеустрій», «Математику», «Соціальну роботу та консультування». Ріст цін за рік, порівнюючи із вступом 2025 року, також становить 10%.
Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- Львівській політехніці
- Києво-Могилянській академії
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- Харківському університеті імені Каразіна
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Сумському державному університеті
- Карпатському університеті імені Василя Стефаника
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- КНУ імені Тараса Шевченка
- УКУ
- Буковинському медичному університеті
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Тернопільському педагогічному університеті
- Київській школі економіки
- Медичному університеті імені Богомольця
- Київському університеті імені Вадима Гетьмана
- Західноукраїнському університеті
Вартість навчання на першому курсі Одеського національного університету (ОНУ) ім. Мечникова у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Біологія та біохімія – 40,8 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 40,8 тис. грн
- Садово-паркове господарство – 30,9 тис. грн
- Туризм та рекреація – 48,9 тис. грн
- Науки про Землю – 30,9 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 40,8 тис. грн
- Екологія – 30,9 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 30,9 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 30,9 тис. грн
- Водні біоресурси та аквакультура – 30,9 тис. грн
- Економіка, підприємництво та інновації (економіко-правовий факультет) – 47,7 тис. грн
- Облік і оподаткування – 47,7 тис. грн
- Маркетинг – 48,9 тис. грн
- Менеджмент – 48,9 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 47,7 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 48,9 тис. грн
- Право – 49,5 тис. грн
- Журналістика – 48,9 тис. грн
- Історія та археологія – 40,8 тис. грн
- Філософія – 40,8 тис. грн
- Культурологія та музеєзнавство – 40,8 тис. грн
- Автоматизація. комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 30,9 тис. грн
- Фізика та астрономія – 30,9 тис. грн
- Математика – 30,9 тис. грн
- Прикладна математика – 40,8 тис. грн
- Комп'ютерна інженерія – 47,7 тис. грн
- Комп'ютерні науки – 47,7 тис. грн
- Інформаційні системи і технології – 47,7 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини – 49,5 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 30,9 тис. грн
- Психологія – 48,9 тис. грн
- Філологія (українська мова та література) – 40,8 тис. грн
- Філологія (прикладна лінгвістика) – 40,8 тис. грн
- Філологія (інші освітні програми) – 49,5 тис. грн
- Хімія – 30,9 тис. грн