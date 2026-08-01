За високі досягнення учні отримали грошові премії від міста у розмірі від 40 до 20 тис. грн

У Львові відзначили 32 випускників закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади, які у 2025–2026 навчальному році показали найкращі результати на Національному мультипредметному тесті. За високі досягнення учні отримали грошові премії від міста у розмірі від 40 до 20 тис. грн. Про це у п’ятницю, 31 липня, повідомили у Львівській міській раді.

Серед нагороджених – один випускник, який набрав максимальні 800 балів (по 200 балів з чотирьох предметів), троє випускників отримали 600 балів, ще 28 — 400 балів.

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Привітав випускників міський голова Львова Андрій Садовий.

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«Ви є честь і хвала цього міста. Саме ви підносите Львів на новий рівень, показуючи свої знання і мудрість. Я дякую вам за вашу працю, ваш талант. Бажаю, щоб ви знайшли себе та якнайкраще реалізувалися у житті», – зазначив Андрій Садовий.

Особливим досягненням цього року став результат випускника львівського ліцею «Гроно» Юрія Гащука, який набрав 800 балів – максимальний результат з усіх чотирьох предметів Національного мультипредметного тесту. За це він отримав премію у розмірі 40 тис. грн. Загалом в Україні лише двоє випускників змогли досягти такого результату.

Як розповів директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, підтримка найуспішніших випускників уже стала доброю міською традицією.

«Ми дуже пишаємося нашими випускниками. Підтримка таких дітей – це традиція, яка триває в місті вже багато років. Безперечно, фінансова винагорода є важливою, адже знання повинні гідно оцінюватися, в тому числі й фінансово. Це можливість для дітей використати ці гроші на щось для них важливе, для себе після року наполегливої праці», – зазначив Андрій Закалюк.

Цьогоріч найкращі результати випускники продемонстрували з англійської мови, де 150 учасників отримали максимальні 200 балів, та з математики, де найвищий результат здобули 78 випускників.

Розмір грошових винагород становив:

40 тис. грн – за результат 800 балів;

– за результат 800 балів; 30 тис. грн –за результат 600 балів;

–за результат 600 балів; 20 тис. грн – за результат 400 балів.

Одна з нагороджених випускниць, Мирослава зі львівської школи №96, яка отримала 600 балів, розповіла, що головним секретом успіху стала чітка мета.

«У мене була чітка мета – вступити до Українського католицького університету на спеціальність "ІТ та бізнес-аналітика". Я дуже задоволена своїм результатом і хочу власним прикладом надихнути майбутніх вступників, що немає нічого неможливого. Я не займалася днями й ночами та не мала великої кількості репетиторів. Найважливіше – знайти правильну методику підготовки, навчитися працювати зі стресом і вірити у свої сили», – поділилася випускниця.

Усі фото ЛМР

Цьогоріч найвищі бали здобули такі учні:

800 балів (1 випускник):

Гащук Юрій Андрійович –ліцей «Гроно» Львівської міської ради.

600 балів (3 випускники):

Клак Софія Володимирівна –ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради;

–ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради; Миколайчук Мирослава Олегівна – середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1;

– середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1; Хамурда Назарій Андрійович – Львівська гімназія «Євшан».

400 балів (28 випускників):