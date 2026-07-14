Іван Прудько склав НМТ на рекордні 800 балів

Під час основної сесії НМТ-2026 усього двоє випускників шкіл набрали максимальні 800 балів (по 200 балів із чотирьох предметів). Один із цих випускників є мешканцем Львова, а іншим – житель Чернігівщини Іван Прудько. У коментарі «Суспільному» хлопець розповів про підготовку та університет, де хоче навчатися.

Іван Прудько є випускником Ніжинського ліцею при НДУ імені Миколи Гоголя. Хлопець складав НМТ із української мови, історії України, математики та географії.

«Взагалі, спершу не думав, що хоч щось складу на 200. Хоча і розумів, що зробив все можливе для цього. Все ж таки великий вплив технічних факторів та просто удачі», – каже Іван Прудько.

Хлопець готувався до НМТ переважно самостійно, але при підготовці звертався й до репетиторів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«На мою думку, попри те, що весь матеріал, що винесений в програму НМТ, викладається в школах, без додаткової підготовки буде доволі важко складати. Адже, по-перше, все ж присутні певні розбіжності з програмою, по-друге, матеріал, що викладається роками, все ж вимагає повторення і систематизації», – розповів Іван Прудько.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Рекордсмен розповів журналістам, наскільки складними для нього були тести.

«Трохи важчою була географія, але не стільки через складність самого предмета, скільки через певну застарілість програми з нього. На НМТ виносяться доволі актуальні теми, які наразі повільно впроваджуються в освітню програму. Щодо математики, судячи з власних спостережень та досвіду інших, завдання справді стали важчими цього року», – додає випускник.

Зараз Іван Прудько розглядає для вступу Київську школу економіки (KSE).

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, за результатами основної сесії, 3671 вступник набрав 200 балів хоча б з одного предмета. Ще 259 учасників отримали максимальні бали з двох предметів, 28 – із трьох, а двоє вступників продемонстрували найвищий можливий результат одразу з усіх чотирьох тестів.