Вище професійне училище в Балині отримало майже 685 тис. грн державної субвенції

Вище професійне училище села Балин Хмельницької області увійшло до переліку закладів професійної освіти, які цьогоріч отримають державне фінансування на модернізацію навчальних майстерень. Про це у понеділок, 3 серпня, повідомив департамент освіти та науки Хмельницької ОВА.

На оновлення навчальної бази училищу виділили 684,7 тис. грн державної субвенції. За ці гроші модернізують майстерні, де навчають майбутніх кухарів і кондитерів.

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Хмельниччина та Буковина стали єдиними областями України (без урахування тимчасово окупованих територій), які у межах проєкту «100 майстерень» отримали фінансування лише для одного закладу професійної освіти. Водночас найбільше таких закладів відібрали у Львівській області – 13, а також у Рівненській – 12.

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Кількість закладів професійної освіти, які отримають державну субвенцію у 2026 році. Інфографіка МОН

За інформацією МОН, загалом в Україні визначили 107 професійних і фахових коледжах, де цьогоріч модернізують навчальні майстерні, лабораторії та кабінети, закуплять сучасне обладнання для практичного навчання, а також створять енергоефективні та безбарʼєрні умови для навчання. У закладах з’являться нові верстати, зварювальне обладнання, 3D-принтери, робототехнічні комплекси, дрони, кухонні комбайни та навіть сучасна аграрна техніка.

Коледжі поліпшать умови в гуртожитках та створять безбарʼєрні простори для навчання. Загалом на реалізацію проєкту «100 майстерень» у 2026 році з державного бюджету спрямували 860,4 млн грн.