Лише один заклад профосвіти на Хмельниччині отримав державне фінансування на модернізацію
За 685 тис. грн державної субвенції в училищі оновлять навчальні майстерні для кухарів і кондитерів
Вище професійне училище села Балин Хмельницької області увійшло до переліку закладів професійної освіти, які цьогоріч отримають державне фінансування на модернізацію навчальних майстерень. Про це у понеділок, 3 серпня, повідомив департамент освіти та науки Хмельницької ОВА.
На оновлення навчальної бази училищу виділили 684,7 тис. грн державної субвенції. За ці гроші модернізують майстерні, де навчають майбутніх кухарів і кондитерів.
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Хмельниччина та Буковина стали єдиними областями України (без урахування тимчасово окупованих територій), які у межах проєкту «100 майстерень» отримали фінансування лише для одного закладу професійної освіти. Водночас найбільше таких закладів відібрали у Львівській області – 13, а також у Рівненській – 12.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Кількість закладів професійної освіти, які отримають державну субвенцію у 2026 році. Інфографіка МОН
За інформацією МОН, загалом в Україні визначили 107 професійних і фахових коледжах, де цьогоріч модернізують навчальні майстерні, лабораторії та кабінети, закуплять сучасне обладнання для практичного навчання, а також створять енергоефективні та безбарʼєрні умови для навчання. У закладах з’являться нові верстати, зварювальне обладнання, 3D-принтери, робототехнічні комплекси, дрони, кухонні комбайни та навіть сучасна аграрна техніка.
Коледжі поліпшать умови в гуртожитках та створять безбарʼєрні простори для навчання. Загалом на реалізацію проєкту «100 майстерень» у 2026 році з державного бюджету спрямували 860,4 млн грн.