За найвищу кількість 800 балів грошова винагорода складатиме 40 тис. грн.

Випускники львівських шкіл, які склали мультипредметний тест на найвищі бали, отримають від Львівської міської ради премії. За високі бали школярі отримають грошові премії у розмірі від 20 до 40 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ЛМР у п’ятницю, 24 липня.

Як вказано в проєкті рішення, школярі, які склали національний мультипредметний тест на 400 балів, отримають від міста 20 тис. грн, за результат 600 балів – 30 тис. грн, а за найвищу кількість 800 балів – грошова винагорода складатиме 40 тис. грн.

«Це гроші від міста для обдарованих дітей. Комусь вони допоможуть придбати книжки, комусь – інші необхідні речі для навчання. Це інвестиція в наших молодих людей і в майбутнє міста», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Цьогоріч грошові премії від Львівської міської ради отримають 31 випускник львівських шкіл. Із них 27 учнів склали НМТ на 400 балів, троє продемонстрували результат у 600 балів, а ще один випускник склав тест на 800 балів. Загалом в Україні найвищий можливий результат на національному мультипредметному тесті здобули лише двоє випускників. Один із них – учень львівського ліцею «Гроно» Юрій Гащук. Випускник отримав по 200 балів з української мови, математики, історії України та хімії.

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Як писав ZAXID.NET, ще один учень, який набрав максимальну кількість балів на НМТ, випускник Горохівського ліцею №1 ім. І. Франка Ілля Обозовський. Він отримав 200 балів з української мови, математики та біології, а тест з історії України склав на 197 балів. Загальний результат – 797 балів із 800 можливих.

Нагадаємо, якщо випускник у 2026 році набрав із кожного предмета понад 185 балів та вступає в український університет, він також може отримати щомісячну стипендію у 10 тис. грн.