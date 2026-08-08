Через російські атаки були знищені або пошкоджені вже надруковані підручники

Учні четвертих та дев’ятих класів отримають частину підручників із затримкою щонайменше на два місяці. Причиною стали російські удари по поліграфічному підприємству в Києві та логістичному складу в Харкові, внаслідок яких знищили близько мільйона шкільних книжок. Про це Міністерство освіти і науки повідомило у відповідь на запит hromadske.

Зазначають, що після удару по поліграфічному підприємству в Києві 19 липня було знищено понад 270 тис. підручників. Ще частину книжок втратили внаслідок атаки 1 серпня на логістичний склад у Харкові.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Знищені були як підручники для 4-х і 9-х класів, які вже підготували до відправлення у заклади освіти, так і частина накладів, що на той момент перебували у процесі друку. У МОН наголосили, що остаточний розмір збитків стане відомий після того, як повністю ліквідують наслідки ракетних ударів по виробничих потужностях видавництв.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Тобто, це системна цинічна робота російських загарбників зі знищення української освіти та шкільної літератури», – зазначили у міністерстві.

Там додали, що за роки повномасштабної війни через руйнування та пошкодження закладів освіти, а також удари по поліграфічних підприємствах і складах кількість знищених підручників обчислюється мільйонами.

У МОН пояснили, що підручники з окремих предметів друкують один раз на п’ять років. У 2026 році черга оновлення підручників припала саме на 4-ті та 9-ті класи. Через втрату частини накладів їхнє постачання до шкіл перед початком нового навчального року буде затримане.

«На жаль, у результаті атак росії частину підручників заклади освіти отримають із затримкою – щонайменше – у два місяці, які необхідні для видання та доставки цих підручників», – повідомили у відомстві.

Водночас у міністерстві запевнили, що з 1 вересня всі учні 4-х та 9-х класів матимуть доступ до PDF-версій підручників та електронних додатків до них на національній освітній платформі «Всеукраїнська школа онлайн». На запитання щодо забезпечення прифронтових регіонів технікою для користування електронними версіями підручників у МОН відповіли, що це не належить до зони відповідальності освітньої інституції.

Оскільки друком підручників займаються різні видавництва, ситуація з їхньою наявністю відрізняється залежно від конкретного видавця.

Найбільших втрат – від 50% до 100% – зазнали наклади підручників з англійської мови, біології, географії, громадянської освіти та правознавства, математики й української літератури. Йдеться про книжки окремих видавництв, зокрема «Астон», «Грамота», «Лінгвіст», «Літера» та «Ранок».

В Інституті модернізації змісту освіти заявили, що перебувають у постійному діалозі з видавництвами та поліграфічними підприємствами, щоб організувати повторний друк знищених накладів.

Водночас у МОН зазначили, що поліграфічна галузь працює в умовах скорочення виробничих потужностей, обмежених ресурсів, а також пошкодження і руйнування складських приміщень. Через це обсяги друку скорочуються, а виготовлення нових накладів займає більше часу.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 19 липня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Зокрема, тієї ночі було повністю знищено склад видавництва «Книголав».