У 2025 році Міносвіти випробувало доставку підручників безпосередньо видавництвами

Українські видавництва заплатять штрафи за невчасну доставку шкільних підручників у 2025 році. Як повідомляє видання «Інтерфакс-Україна», 12 видавництв заплатять майже 2 млн грн штрафів.

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна» повідомив, що терміни доставки підручників до закладів загальної середньої освіти у 2025 році порушено дванадцятьма видавництвами.

Які видавництва заплатять штрафи:

ТОВ «Абетка» – 15 тис. грн штрафу;

ТОВ «Видавництво "Алатон"» – 323,9 тис. грн;

ТзОВ «Астон» – 142,5 тис. грн;

ТОВ «Видавництво "Атлант"» – 140 грн;

МПП «Букрек» –2,1 тис. грн;

ТОВ «Генеза» – 684,8 тис. грн;

ТОВ ТО «Гімназія» – 141,9 тис. грн;

ТОВ «Методика паблішинг» – 528 грн;

ТОВ Видавництво «Навчальна книга – Богдан» – 7,2 тис. грн;

ТОВ «УОВЦ "ОРІОН"» – 561,1 тис. грн;

ТОВ «Видавництво "Ранок"» – 4,9 тис. грн;

ТОВ «Учбово-видавничий центр "Школяр"» – 12,4 тис. грн.

Нагадаємо, що у 2025 році Міносвіти випробувало доставку підручників безпосередньо видавництвами, але не усі підручники доставили вчасно – усі заплановані підручники навчальні заклади отримали лише в середині листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 2026 року шкільні підручники проходитимуть річну апробацію вчителями, а закупівлею підручників займатиметься нова установа.