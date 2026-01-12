Дані працівників має оновити директор у системі АІКОМ

Вчителі можуть отримати автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, але для цього варто вчасно оновити дані. Цього разу йти в ТЦК не потрібно, адже дані працівників має оновити директор у системі АІКОМ. Важливо, що це потрібно зробити до 21 січня 2026 року.

Як повідомили на сторінці АІКОМ 2 (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту), щоб відстрочки від призову для вчителів продовжити автоматично, керівникам закладів загальної середньої освіти потрібно до 21 січня 2026 року оновити дані про таких працівників у системі АІКОМ.

У звіті «працівники» потрібно перевірити, чи у всіх, хто має право на відстрочку, стоїть відповідна відмітка, а якщо людина втратила це право – відмітку потрібно зняти.

«Якщо інформація буде внесена вчасно і правильно, відстрочка продовжиться автоматично через електронні реєстри — без особистого звернення вчителя до ТЦК/ЦНАП. Повідомлення про поновлення прийде в застосунок “Резерв+”», – вказано у повідомленні.

Важливо також, що через АІКОМ продовжуються лише чинні відстрочки, нові система не оформлює. Автоматичне поновлення можливе тільки після підтвердження та підписання процесу в АІКОМ керівником закладу.

Якщо в АІКОМ у працівника неправильно вказаний РНОКПП, процес не підпишеться. У такому випадку потрібно видалити помилковий запис (через «звільнення працівника») і створити картку працівника заново з правильними даними.

Після підписання процесу керівник може перевірити результат у звіті «працівники ЗЗСО», у колонці «подано на відстрочку».

Якщо після оновлення даних повідомлення в «Резерв+» не надійде до 1 лютого, працівнику потрібно особисто звернутися до ТЦК або ЦНАПу – остаточне рішення ухвалюють уповноважені органи після додаткової перевірки.

Дані внесені після 21 січня 2026 року не будуть передані для автоматичного продовження відстрочки.