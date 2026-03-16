Перевагу надаватимуть проєктам, що відповідатимуть пріоритетним потребам безпеки й економіки України

Міністерство освіти і науки України оголосило про запуск конкурсу 100 PhD-дослідницьких проєктів у межах проєктної аспірантури. Ініціатива підтримає молодих науковців, які працюють у технологічних напрямах – зокрема у сферах штучного інтелекту, нових матеріалів, біотехнологій та аналізу даних. Про це 16 березня повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, новий формат передбачає, що підготовка доктора філософії (PhD) відбуватиметься навколо конкретного наукового проєкту. Такий підхід передбачає чітко визначену мету дослідження, план роботи, необхідні ресурси та очікувані результати. Саме результати виконаного проєкту стануть основою для написання і захисту дисертації.

У межах цієї моделі держава фінансуватиме не сам статус аспіранта, а реалізацію конкретного дослідження. Максимальний бюджет одного PhD-проєкту може становити до 900 тисяч гривень на рік, а у 2026 році, враховуючи шестимісячний період, – до 450 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуватимуть на оплату роботи здобувача ступеня та його наукового керівника.

Крім того, вперше під час підготовки PhD передбачили окреме фінансування дослідницьких витрат. Зокрема, до 310 тисяч гривень на рік можна буде використати на матеріали, реактиви, публікації чи наукові відрядження. Ще до 135 тисяч гривень виділятимуть на адміністративні витрати університету або наукової установи.

Подати заявку на конкурс можуть команди з двох учасників – майбутнього здобувача ступеня доктора філософії та його наукового керівника. Керівником може бути дослідник зі ступенем доктора наук, кандидата наук або доктора філософії, який працює в університеті чи науковій установі та проводить дослідження в Україні.

Кандидатом на участь у проєкті може стати випускник магістратури або студент, який завершує навчання цього року. Важливою умовою є досвід наукової роботи, зокрема наявність публікацій, участь у конкурсах або дослідницьких проєктах.

Конкурсний відбір проводитиме Міністерство освіти і науки України у системі URIS на основі наукової експертизи та прозорих правил. Перевагу надаватимуть дослідженням, що відповідають пріоритетним потребам безпеки й економіки України. Йдеться насамперед про проєкти у природничих науках і математиці, зокрема у сферах штучного інтелекту, аналізу даних, нових матеріалів, біотехнологій, екологічних рішень та квантових технологій.

У міністерстві зазначають, що такі напрями відповідають стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України до 2030 року і мають потенціал практичного застосування для розвитку економіки та технологічних можливостей держави. У межах проєктів також передбачена можливість міжнародної співпраці.

Проєктна аспірантура не замінюватиме традиційну систему підготовки аспірантів, а працюватиме паралельно як додатковий формат підтримки досліджень із прикладним потенціалом.

Подання заявок триватиме з 16 березня до 1 травня. Результати конкурсу оголосять у червні, а реалізація відібраних проєктів розпочнеться 1 липня.