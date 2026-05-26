Канікули розпочнуться 1 червня 2026 року

Ужгородська міська рада оголосила дату початку літніх канікул у школах громади. Цього року всі ліцеї міста йдуть на канікули в один день.

Як повідомила ZAXID.NET начальниця управління освіти Наталія Баранюк, літні канікули у всіх комунальних закладах освіти Ужгородської громади розпочнуться 1 червня 2026 року. Відпочиватимуть школярі традиційно до 1 вересня.

Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Тривалість канікул у різних закладах можуть відрізнятися через безпекову ситуацію та навчальне навантаження.