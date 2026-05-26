У двох дошкільних закладах Чернівців з вересня планують відкрити групи для дітей від 1 року. Наразі в місті працює п’ять таких груп у п’яти дитсадках.

Про відкриття нових груп повідомила начальниця міського управління освіти Ірина Ткачук, передає «Суспільне.Чернівці». Посадовиця зазначила, що таке рішення прийняли через запит від батьків. Нові групи з’являться у дитсадку №6, а також дошкільному підрозділі гімназії №6 «Берегиня».

«До вересня є час зрозуміти попит батьків, зробити ремонти та облаштувати групи для потреб однорічок. Це і ліжечка з бортиками, і кріселка для годування, пеленальні столики, ходунки та санітарні зони», – розповіла Ірина Ткачук.

Наразі групи раннього віку діють у таких дитсадках:

№7;

№8;

№22;

№33;

№46.

В управлінні освіти Чернівецької міськради додали, що будуть реагувати на запити батьків і відкривати додаткові групи, якщо буде така необхідність.