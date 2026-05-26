Найкращим для розвитку дитини є спілкування із батьками

Міжнародне дослідження показало, що майбутній розвиток дитини формується ще до п’яти років. Саме у цьому віці закладаються навички, які впливають не лише на навчання, а й на психічне здоров’я, соціалізацію та навіть майбутній рівень доходів. Таких висновків дійшли фахівці Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Люксембурзького інституту соціально-економічних досліджень, пише «Вчися.Медіа».

У другому етапі дослідження взяли участь понад 23 тисячі дітей. Науковці оцінювали не лише рівень знань через ігри та інтерактивні завдання, але й аналізували відповіді батьків та педагогів. Дослідники наголошують, що вже у п’ятирічному віці між дітьми помітні суттєві відмінності, а перші роки життя стають фундаментом подальшого розвитку.

Які навички формуються у дошкільному віці

За даними дослідження, до п’яти років у дітей активно розвиваються:

рання грамотність;

базові математичні здібності;

робоча пам’ять;

концентрація уваги;

емоційне розпізнавання;

саморегуляція;

навички спілкування;

довіра та просоціальна поведінка.

Науковці підкреслюють, що всі ці сфери взаємопов’язані. Якщо дитина має труднощі в одній із них, це часто впливає й на інші аспекти розвитку.

Період від двох до п’яти років назвали «другим вікном можливостей». У звіті автори звернули особливу увагу не лише на перші 1000 днів життя дитини, а й на наступний період – від двох до п’яти років. Саме тоді активно формуються мовлення, соціальні навички, здатність контролювати емоції та так звані виконавчі функції. Дослідники вважають, що цей час може стати шансом скоригувати наслідки ранніх труднощів або несприятливих умов розвитку.

Як ранній розвиток впливає на майбутнє

Дослідження показало прямий зв’язок між навичками, сформованими у 4–5 років, та подальшим життям людини. Зокрема, вони впливають на:

успішність у школі;

завершення освіти;

психічне здоров’я;

соціальні навички;

участь у суспільному житті;

рівень доходів у дорослому віці.

Особливо важливими для дітей із вразливих сімей виявилися уважність, емоційна стійкість та наполегливість.

Фахівці Люксембурзького інституту також проаналізували дані майже 50 тисяч школярів і дійшли висновку, що на освітню траєкторію може впливати навіть дата народження.

У Люксембурзі діти, народжені 31 серпня, потрапляють до школи майже на рік раніше за тих, хто народився 1 вересня. Через це молодші учні на 10–15% частіше залишалися на повторний рік навчання, частіше мали труднощі з навчанням, гостріше відчували наслідки соціальної нерівності. Дослідники пояснюють, що причина полягає не у здібностях, а у різному рівні розвитку та зрілості дітей.

Що найбільше допомагає для розвитку дитини

Автори дослідження наголошують, що вирішальне значення має не лише фінансовий стан сім’ї, а передусім взаємодія дорослих із дитиною.

Найкраще на розвиток впливають:

спільне читання;

розмови;

відповіді на дитячі запитання;

спільне пізнання світу;

уважність і контакт із дитиною.

Найсильніший позитивний зв’язок дослідники зафіксували саме зі спільним читанням книжок. Натомість надмірне використання цифрових пристроїв мало слабкий або негативний вплив на розвиток дітей.