Усі дошкільні заклади поділили на дві групи для роботи влітку

У Чернівецькій громаді оприлюднили графік роботи садочків улітку. Усі заклади поділили на дві групи. Коли частина закладів працюватиме, в інших проводитимуть ремонт, прибирання, дезінфекцію, а вихователі йтимуть у відпустки. Про це повідомили в телеграм-каналі Чернівецької міської ради.

Улітку 2026 року садочки Чернівецької громади працюватимуть у два етапи. 24 дошкільні заклади прийматимуть дітей з 1 червня до 16 липня. У другому етапі садочки працюватимуть з 17 липня до 31 серпня. Орієнтовно в цей час заняття проводитимуть у 25 садочках.

Для дітей передбачене переведення в інші садочки з урахуванням локації та побажань батьків. Для цього батькам чи опікунам потрібно написати заяву та подати її керівнику свого садочка.

З 1 червня до 16 липня не працюватимуть такі заклади – і куди можна перевести:

дітей з дитсадка №3 «Веселка» планують перевести до дитсадків №22, №7 та №17;

з дитсадка №4 планують перевести до дитсадків №28 та №29;

з дитсадка №5 «Мальва» – до №53, №6 та №29;

з дитсадка №6 «Зеленсад» – до №29, №53 та №31;

з дитсадка №12 «Сузір’я» – до №7;

з дитсадка №13 «Краплинка» – до №39;

з дитсадка №14 «Зірочка» – до дошкільного підрозділу Чернівецької гімназії №6 «Берегиня»;

з дитсадка №19 «Барвінок» – до №20, №44 та №2;

з дитсадка №21 «Смерічка» – до №17 та №25;

з дитсадка №23 «Калинонька» – до Чернівецької гімназії №6 «Берегиня»;

з дитсадка №24 «Джерело» – до №41 та №17;

з дитсадка №26 «Дзвіночок» – до Чернівецької гімназії №6 «Берегиня»;

з дитсадка №27 «Берізка» – до №43, №17 та №25;

з дитсадка №31 «Родинний затишок» – до №30;

з дитсадка №33 – до №32;

з дитсадка №34 «Суцвіття» – до №10;

з дитсадка №35 «Веснянка» – до №45 та №32;

з дитсадка №38 «Оберіг» – до №30 та №10;

з дитсадка №46 – до №42;

з дитсадка №47 «Колосок» – до №8;

з дитсадка №48 «Гніздечко» – до №7 та №29;

з дитсадка №49 «Малятко» – до №2, №51 та Чернівецької гімназії №12 «Лідер»;

з дитсадка №52 «Веселі стежинки» – до №41 та №30;

з дитсадка №54 «Зернятко» – до №29 та №28;

з підрозділу Чернівецької гімназії №5 «Інтеграл» – до дитсадка №44.

З 17 липня до 31 серпня:

з дитсадка №2 «Усмішка» – до №4, №19 та №49;

з дитсадка №7 – до №12 та №48;

з дитсадка №8 – до №47;

з дитсадка №10 «Попелюшка» – до №38;

з дитсадка №11 «Горобинка» – до №35, №5 та №27;

з дитсадка №17 «Паросток» – до №24, №21та №27;

з дитсадка №18 «Вишиваночка» – до №35 та №5;

з дитсадка №20 «Ластів’ятко» – до №19;

з дитсадка №22 – до №3 та №4;

з дитсадка №25 «Малюк» – до №21 та №27;

з дитсадка №28 «СвітЛичка» – до №4 та №54;

з дитсадка №29 «Капітошка» – до №54, №48 та №5;

з дитсадка №30 «Дивосвіт» – до №38;

з дитсадка №32 «Світоч» – до №33;

з дитсадка №39 «Ясочка» – до №5;

з дитсадка №41 «Пізнайко» – до №24;

з дитсадка №42 «Перлинка» – до №46;

з дитсадка №43 «Вербиченька» – до №27;

з дитсадка №44 «Журавлик» – до №19, №46, Чернівецької гімназії №5, №27, №47 та №33;

з дитсадка №45 «Країна дитинства» – до №35;

з дитсадка №51 «Лелеченя» – до №49;

з дитсадка №53 «Віночок» – до №5 та №6;

з Чернівецької гімназії №6 «Берегиня» – до №14, №23 та №26;

з Чернівецької гімназії №12 «Лідер» – до №49.

З дитсадків №55 «Мрія», №37 «МовоЗнайко» та №56 «Паросток надії» дітей не будуть переводити в інші заклади.