Останній гетьман України
Цікаві факти про очільника Української Держави Павла Скоропадського
15 травня народився очільник Української Держави Павло Скоропадський. Він був нащадком гетьманів Івана Скоропадського, Івана Самойловича та Кирила Розумовського, Данила Апостола і сам став останнім українським гетьманом.
Павло Скоропадський зробив військову кар’єру в Першу світову війну, став лідером держави у період Української революції 1917–1921 років, а загинув під час Другої світової. Історики по-різному оцінюють його постать і політичні рішення. Проте його нетривале правління було важливою віхою в історії української державності. Про Павла Скоропадського розповіли на сайті Українського інституту національної пам’яті.
10 фактів про Павла Скоропадського
1. Майбутній гетьман народився 15 травня 1873 року в німецькому місті Вісбадені, там проживав до 5 років. Він походив з одного з найстаріших козацько-шляхетських родів. Ріс маленький Павло у родинному маєтку Тростянець на Чернігівщині. На його світогляд сильно вплинув дід Іван, засновник Тростянецького дендропарку. У домі Скоропадських берегли пам’ять про козацьке минуле: там висіли портрети гетьманів, зберігалася старовинна зброя, звучали українські пісні.
Знищений маєток Скоропадських в Тростянці (фото 1926 року Стефана Таранушенка)
2. Павло закінчив гімназію у Стародубі і, за сімейною традицією, здобув військову освіту. Він навчався у Пажеському корпусі в Петербурзі. Внутрішня дисципліна – саме та риса, яку він виніс із військового середовища та аристократичного виховання. Його згадували як небагатослівного, врівноваженого й навіть трохи замкнутого. Проте був уважним до родини та близьких.
3. Одружився з Олександрою Дурново. Подружжя мало дуже гармонійні стосунки й виховало шістьох дітей – доньок Марію, Єлизавету, Олену та синів Петра, Данила і Павла, який помер дворічним. Попри державні справи Скоропадський намагався багато часу проводити з дітьми.
Вже в еміграції Єлизавета стала активною діячкою гетьманського руху. Данило долучився до організації політичного, громадського та культурного життя українців у Великій Британії, а від 1949 року був почесним головою тамтешнього Союзу українців. Наймолодша донька Олена із 1975 року очолювала Союз гетьманців-державників.
Павло Скоропадський з родиною (фото 1935 року з Вікіпедії)
4. Під час Першої світової війни Павло Скоропадський служив командиром Кінного полку. Його нагородили орденом Святого Георгія 4-го ступеня. Від 1916 у званні генерал-лейтенанта був командиром 34-армійського корпусу на Волині.
5. Після початку революції в Російській імперії у 1917 році на базі українізованого 34-го корпусу російської армії постав І Український корпус. Його очолив Скоропадський. До складу входили вісім полків, об’єднаних у дві дивізії. Полки мали назви:
- Київський імені Богдана Хмельницького,
- Стародубський імені гетьмана Скоропадського,
- Полтавський імені гетьмана Сагайдачного,
- Чернігівський імені гетьмана Полуботка.
У жовтні 1917 року на з’їзді Вільного козацтва в Чигирині Павла Скоропадського обрали отаманом.
Павло Скоропадський під час Першої світової війни (фото 1916 року з Вікіпедії)
6. 29 квітня 1918 року за підтримки німецьких військ Павло Скоропадський прийшов до влади в Україні. Він зачитав «Грамоту до всього українського народу», якою проголосив себе гетьманом всієї України. Держава стала називатися Українською Державою з формою правління – гетьманат.
7. В Українській Державі (29 квітня – 14 грудня 1918 року) розбудовували державні інституції, формували розгалужений апарат на місцях, започаткували інститут державної служби в Україні. За цей короткий період існування держави створили Українську академію наук і Національну бібліотеку.
Гетьман Скоропадський перед своєю резиденцією на вул. Інститутській, 40 у Києві, де він проводив зустрічі з іноземними послами (фото 1918 року з Вікіпедії)
8. 14 грудня 1918 року Павло Скоропадський зрікся влади й таємно виїхав до Німеччини. Він проживав в одному з районів Берліна – Ванзеє. На запрошення Українського союзу хліборобів-державників (УСХД), створеного В’ячеславом Липинським та Сергієм Шеметом, у 1921 році Скоропадський став членом Ради присяжних УСХД.
9. Скоропадський доклав зусиль, щоб у 1926 році за підтримки уряду Німеччини при Берлінському університеті відкрили Український науковий інститут, який згуртував наукові сили української еміграції. Інститут очолювали колишній міністр закордонних справ Української Держави Дмитро Дорошенко, а згодом філософ, історик української літератури Іван Мірчук, кафедрою історії української державності завідував В’ячеслав Липинський. Також там працювали вчені Дмитро Антонович, Олександр Колесса, Іван Крип’якевич, Степан Смаль-Стоцький, Дмитро Чижевський.
Павло Скоропадський (третій ліворуч) в еміграції, Ванзее, 1923 рік (фото з Вікіпедії)
10. Павло Скоропадський помер 26 квітня 1945 року внаслідок поранення, отриманого під час бомбардування в Баварії. Похований у місті Оберстдорф.