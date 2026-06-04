Оксен Лісовий очолює МОН із березня 2023 року

Народні депутати розповідають, що наступного тижня можуть розглянути питання про заміну Оксена Лісового на посаді міністра освіти і науки України. Посадовець прокоментував чутки про своє звільнення. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що у порядку денному поставили «невідоме кадрове питання», яке може стосуватися звільнення міністра освіти. Про можливу відставку Оксена Лісового написала й депутатка Лариса Білозір.

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«Настільки секретне, що вказали профільний комітет – комітет ВРУ з питань освіти. Єдина позиція, по якій цей комітет може виносити кадрові рішення на голосування Парламенту це позиція Міністра освіти. Про відставку Лісового вже раз 100500 чутки ходили, включно на останньому пленарному тижні», – написав Железняк.

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За його словами, якщо міністр освіти піде у відставку, то поки нову кандидатуру на постійну посаду міністра виносити не будуть.

«Зараз обговорюється, хто може бути в.о. міністра, але поки найбільші шанси у діючого заступника МОН – Миколи Трофименко. Він, до речі, з Маріуполя і був ректором Маріупольського державного університету з 2020 року. Але сказати що і перше і друге, це вже прийняте остаточне рішення, було б трохи передчасно», – написав нардеп.

Міністр Оксен Лісовий прокоментував чутки про своє звільнення. Агентство «Інтефакс-Україна» 4 червня оприлюднило його коментар: «Я не знаю про постанову про моє звільнення. Зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Власне, щойно розмовляв з прем’єркою, нічого не знаю про моє звільнення».

Агентство «Інтерфакс-Україна» також запитало голову освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, чи передбачається розгляд такого питання в парламенті, але не отримало відповіді.

53-річний Оксен Лісовий очолює МОН із березня 2023 року, до цього працював директором Національного центру «Мала академія наук». Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та дистанційно продовжував виконувати обов’язки директора МАН.

Після призначення на посаду міністра, у травні 2023 року, Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук після звинувачень у плагіаті в науковій роботі, заявивши, що «не хоче триматися за формальний статус».