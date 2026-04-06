Оксен Лісовий очолює МОН із березня 2023 року

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий подав до НАЗК декларацію про доходи за 2025 рік, де вказав 1,9 млн грн річної зарплати у МОН, що на 500 тис. грн більше, ніж у 2024 році.

Як вказано у декларації про доходи, у 2025 році Оксен Лісовий із дружиною Ларисою задекларували 2,1 млн грн сімейних доходів. Левова частка – це зарплата Оксена Лісового у МОН. У 2025 році річна зарплата міністра становила 1,9 млн грн, що на 500 тис. грн більше, ніж у 2024 році. Дружина міністра вказала 80 тис. грн зарплати у Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України та 179 тис. грн у Інституті обдарованої дитини НАПН. Син подружжя Назарій вказує 561 тис. грн грошового забезпечення на військовій службі.

У 2025 році подружжя не купувало нової нерухомості чи авто. У власності міністра є три земельні ділянки та три будинки у Київській області (68,8 м2, 51,9 м2 та 53,1 м2), ще один будинок в області вказує дружина Лариса Лісова (41,5 м2). У Києві сім’я може проживати у квартирі родички, але площа нерухомості у декларації не вказана.

Оксен Лісовий має одне авто Daewoo Sens (2003 року випуску), а син міністра у 2023 році став власником Ford Focus (2016 року випуску).

53-річний Оксен Лісовий очолює МОН із березня 2023 року, до цього працював директором Національного центру «Мала академія наук». Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та дистанційно продовжував виконувати обов’язки директора МАН.

Після призначення на посаду міністра, у травні 2023 року, Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук після звинувачень у плагіаті в науковій роботі, заявивши, що «не хоче триматися за формальний статус».

