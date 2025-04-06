Оксен Лісовий очолює МОН із березня 2023 року

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий подав до НАЗК декларації за 2024 рік, вказуючи мільйонну зарплату та нерухомість у Київській області.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Оксен Лісовий отримав 1,4 млн грн зарплати у Міністерстві освіти та науки. Дружина міністра Лариса Лісова отримала загалом 229 тис. грн зарплати від Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України та Інституту обдарованої дитини НАПН України. Син Назарій отримав 486 тис. грн від «Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації», а також від підприємницької діяльності.

У 2024 році подружжя із сином не купували нової нерухомості чи авто. У власності міністра є три земельні ділянки та три будинки у Київській області (68,8 м2, 51,9 м2 та 53,1 м2), ще один будинок в області вказує дружина Лариса Лісова (41,5 м2). У Києві сім’я може проживати у квартирі родички, але площа нерухомості у декларації не вказана.

У 2020 році Назарій Лісовий став власником квартири у Києві (30 м2), а у 2022 році придбав нежитлове приміщення (48 м2). Оксен Лісовий має одне авто Daewoo Sens (2003 року випуску), а син міністра у 2023 році став власником Ford Focus (2016 року випуску).

52-річний Оксен Лісовий очолює МОН із березня 2023 року, до цього працював директором Національного центру «Мала академія наук». Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та дистанційно продовжує виконувати обов’язки директора МАН.

Після призначення на посаду міністра, у травні 2023 року, Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук після звинувачень у плагіаті в науковій роботі, заявивши, що «не хоче триматися за формальний статус».