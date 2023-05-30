Міністр зазначив, що не триматиметься за формальні наукові ступені

Міністр освіти України Оксен Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук після звинувачень у плагіаті в науковій роботі. Він скористався механізмом добровільної відмови від наукового ступеня, про що сам повідомив у вівторок, 30 травня.

Про ухвалення механізму, який дозволяє відмовитися від статусу наукового кандидата чи іншого наукового ступеня, уряд України повідомив 19 травня. Першим, хто скористався цим механізмом, став міністр освіти, який заявив, що не хоче триматися за формальний статус.

«На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії», – повідомив Оксен Лісовий.

За його словами, науковий ступінь має оцінюватися не отриманням документа, а, власне, здобуттям знань. Тому, на його думку, кандидатський, докторський та професорський ступені мають отримувати лише науковці. «Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці», – заявив він.

Оксен Лісовий зазначив, що наступним кроком в українській культурі академдоброчесності має стати новий закон. Він, за словами Лісового, ще доопрацьовується.

Слідом за Оксеном Лісовим від наукового ступеню відмовився голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Він став другим посадовцем, який відмовився від ступеня доктора технічних наук. Сергій Бабак підтвердив, що в його докторській дисертації присутні елементи плагіату, що формально є порушенням.