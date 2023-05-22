Оксен Лісовий сказав, що на уроках праці можна робити, наприклад, «правильні речі для фронту» або для людей, які втратили дім

Міністерство освіти та науки України переглядає низку дисциплін, які можна скоротити і зробити стислими курсами, а також думає про осучаснення уроків праці, заявив його голова Оксен Лісовий.

«Щодо зменшення кількості предметів – ми повинні, безумовно, залишити весь той спектр знань, які дитина має отримати», – зазначив він в інтерв’ю LB.ua, коментуючи свою ініціативу про скорочення кількості шкільних предметів.

Також Лісовий акцентував увагу на осучасненні предметів, зокрема праці.

«Насправді праця – це дуже важлива дисципліна. Нам просто треба дати їй новий сенс. Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка – це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу – в цьому теж немає нічого поганого», – наголосив міністр освіти.

На його думку, через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем.

«Можна робити правильні речі для фронту, можна робити правильні речі для людей, які втратили дім, можна робити хороші речі для безпритульних тварин. Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які власне формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом», – зауважив Лісовий.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що Міносвіти не допускає скорочення ключових дисциплін, таких як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика та біологія.