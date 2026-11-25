Поїзд не робитиме проміжних зупинок

4 грудня «Укрзалізниця» запустить новий прямий поїзд Інтерсіті Київ – Львів, який буде в дорозі 6 годин. Модернізовані вагони «Потяга мрій» матимуть три класи комфорту.

«Поїзд №777/778 забезпечить зручне сполучення між містами, між якими українці подорожують найчастіше. Його створили у партнерстві з Mastercard та ПУМБ», – зазначили у телеграм-каналі «Укрзалізниці» 25 листопада.



Поїзд курсуватиме без проміжних зупинок. Зі Львова ранковий поїзд відправлятиметься о 6:18 та прибуватиме о 12:30. А з Києва можна буде вирушити о 17:00 й приїхати до Львова о 22:58.

фото «Укрзалізниці»

Перший рейс відбудеться 4 грудня. Квитки 1 і 2 класу вже у продажу. Квитки у 1 клас, новий вагон «Комфорт», коштують 1036–1650 грн. Ціна у другий клас – 487–584 грн.

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Як зазначено у додатку «Укрзалізниці», «Потяг мрій» – це найновіший поїзд Інтерсіті з вагонів, що пройшли модернізацію у 2026 році. Він має три класи комфорту, бібліотеку, розваги для дітей та адаптовані місця для пасажирів на колісних кріслах.