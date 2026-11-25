У другій половині дня прогнозують сніг

У четвер, 26 листопада, у Львові та області посилиться мороз – вночі позначки термометра опускатимуться місцями до -8°С, а у другій половині дня прогнозують сніг. Детальний прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 26 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня по півдню території сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-східний, 3–8 м/с, вдень східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3–8°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

Прогноз для Львова: 26 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі вночі опускатиметься до 4–6°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 2 грудня. Прогнозують сильні морози до 12°С.

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